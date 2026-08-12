Le PSG menace l'UEFA avant la finale
Luis Enrique

Le PSG menace l'UEFA avant la finale

PSG12 août , 11:30
parQuentin Mallet
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Ce mercredi 12 août au soir, le Paris Saint-Germain disputera sa deuxième Supercoupe d'Europe consécutive. Tenant du titre, le vainqueur de la dernière Ligue des champions a toutefois dû faire face à un problème logistique qu'il a jugé indigne de son statut.
Les supporters du PSG ne boudent pas leur plaisir de voir leur club favori disputer une deuxième Supercoupe d'Europe consécutive, conséquence directe de leur deuxième sacre d'affilée en Ligue des champions en mai dernier face à Arsenal. Luis Enrique et ses hommes ont eu deux matchs amicaux pour se préparer et n'ont pas tellement rassuré.
Défaite sèche à Majorque (3-0) dans un contexte où il manquait beaucoup de titulaires habituels, puis match nul face à Manchester United. Ce mercredi 12 août, le ciel n'éclipsera pas le coup d'envoi de la rencontre face à Aston Villa, vainqueur de la dernière Ligue Europa. Mais avant de se lancer à l'assaut de ce trophée, le PSG a fait face à un problème de logistique avec le stade.

Le PSG a obtenu gain de cause

La rencontre entre Aston Villa et le PSG se jouera à la Red Bull Arena de Salzbourg. Les hommes d'Unai Emery utilisant le vestiaire domicile, ceux de Luis Enrique se sont retrouvés dans le vestiaire extérieur, moins grand. Une situation qui a provoqué l'agacement du dernier vainqueur de la C1, lequel l'a fait savoir à l'UEFA. Comme l'indique BBC Sport, le PSG souhaitait disposer d'un vestiaire au moins aussi grand que celui d'Aston Villa et a appuyé sa demande en rappelant qu'il était le tenant du titre en Supercoupe d'Europe.
Finalement, l'UEFA a accepté cette demande et a attribué un vestiaire supplémentaire, celui généralement donné aux officiels, à l'écurie parisienne. Désormais, les deux équipes disposent d'un espace de même taille, ce qui permet manifestement de mettre les deux formations sur un pied d'égalité avant le coup d'envoi de la rencontre.

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