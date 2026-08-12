Strasbourg fait signer une pépite du PSG

Celui qui a la plus belle valeur marchande c'est Fofana et s'il a des touches en Italie il partira.
Lukaku n'est plus le joueur que l'on connu lorsqu'il jouait à Manchester United et qu'il enfilait but sur but. Mais au vu de sa stature imposante il risque d'occuper et peser de tout son poids sur la défense lyonnaise.
Dembelé, Doué, Kvara, Barcola, Gods, Akliouche. 6 joueurs pour 3 places. Même si Barcola s'en va ce qui n'est pas certain encore, il y en a qui vont cirer le banc. Pas sûr que tout ce beau monde reste au PSG à la fin de la saison car il y aura évidemment des frustrés.
S y il joue autant qu avec la Belgique ça va ☺️
Des individualités ne font pas une équipe ...
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𝐇𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐧 𝐌𝐚𝐥𝐨𝐧𝐠𝐚 𝐫𝐞𝐣𝐨𝐢𝐧𝐭 𝐥𝐞 𝐑𝐚𝐜𝐢𝐧𝐠 🆕 Formé au Paris Saint-Germain, le défenseur central né en 2008 fait partie de l’équipe des U19 nationaux, réalisant le doublé Coupe Gambardella- championnat lors de la saison 2025-2026. L’international U17