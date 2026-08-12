HPgUF7sW8AAIhEU

Strasbourg fait signer une pépite du PSG

RCSA12 août , 11:10
parClaude Dautel
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Le RC Strasbourg a confirmé ce mercredi la signature d'Hermann Malonga, le défenseur central de 18 ans formé au PSG. L'international U17 a signé pour cinq ans avec le club alsacien.
Articles Recommandés
ICONSPORT_362618_0119
Monaco

Monaco prépare une vente XXL

ICONSPORT_371761_0035
OL

OL : Fenerbahçe recrute Lukaku pour achever Lyon

ICONSPORT_371646_0023
OM

OM : Gouiri refuse de partir de Marseille

ICONSPORT_367055_0024 Mika Godts
PSG

PSG : Mika Godts arrive à Paris, tout est bouclé

Fil Info

12 août , 14:00
Monaco prépare une vente XXL
12 août , 13:30
OL : Fenerbahçe recrute Lukaku pour achever Lyon
12 août , 13:00
OM : Gouiri refuse de partir de Marseille
12 août , 12:40
PSG : Mika Godts arrive à Paris, tout est bouclé
12 août , 12:20
OL : Malick Fofana vendu 45ME, l'Italie se bat
12 août , 12:09
Geronimo Rulli quitte l'OM signe officiellement à Manchester City
12 août , 12:00
L'OM aidé par le PSG pour recruter un titulaire
12 août , 11:30
Le PSG menace l'UEFA avant la finale
12 août , 11:00
OL : 51.000 supporters, Lyon n'en revient pas

Derniers commentaires

OL : Malick Fofana vendu 45ME, l'Italie se bat

Celui qui a la plus belle valeur marchande c'est Fofana et s'il a des touches en Italie il partira.

OL : Fenerbahçe recrute Lukaku pour achever Lyon

Lukaku n'est plus le joueur que l'on connu lorsqu'il jouait à Manchester United et qu'il enfilait but sur but. Mais au vu de sa stature imposante il risque d'occuper et peser de tout son poids sur la défense lyonnaise.

PSG : Mika Godts arrive à Paris, tout est bouclé

Dembelé, Doué, Kvara, Barcola, Gods, Akliouche. 6 joueurs pour 3 places. Même si Barcola s'en va ce qui n'est pas certain encore, il y en a qui vont cirer le banc. Pas sûr que tout ce beau monde reste au PSG à la fin de la saison car il y aura évidemment des frustrés.

OL : Fenerbahçe recrute Lukaku pour achever Lyon

S y il joue autant qu avec la Belgique ça va ☺️

OL : Fenerbahçe recrute Lukaku pour achever Lyon

Des individualités ne font pas une équipe ...

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading