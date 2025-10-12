ICONSPORT_272028_0033

11 millions d'euros pour l'OL, trois cadors s'arrachent Lukeba

Mercato12 oct. , 13:20
parMehdi Lunay
0
Castello Lukeba devrait quitter Leipzig dans les prochains mois. Reste à savoir où il va rebondir. L'Angleterre tient la corde puisque trois clubs sont sur les rangs pour accueillir le Français. Une concurrence fournie qui fait les affaires de l'OL. 
Un peu dans l'ombre en France à cause d'un secteur défensif fourni mais aussi du fait qu'il joue à Leipzig, Castello Lukeba n'en reste pas moins très talentueux. Après deux ans en Allemagne, l'ancien lyonnais est devenu l'un des meilleurs défenseurs de Bundesliga et un nom coté en Europe. De quoi en faire une cible de choix au mercato. Depuis plusieurs jours, son nom est associé à l'Angleterre. Lukeba est ciblé par Chelsea et surtout Liverpool. Les Reds le voient comme le remplaçant désigné d'Ibrahima Konaté dont le départ libre l'été prochain est fortement pressenti.

Manchester United entre dans la course

Le site anglais Caughtoffside révélait que Lukeba risquait d'être transféré pour 60 millions d'euros dans ce contexte. Toutefois, un nouvel acteur arrive pour tout bouleverser. Il s'agit de Manchester United selon le site espagnol Fichajes. Toujours en difficulté en Premier League cette saison, les Red Devils souffrent particulièrement dans le domaine défensif avec 11 buts encaissés en championnat. Lukeba est vu comme le joueur idéal pour apporter de la sérénité à l'arrière-garde mancunienne et pour prendre la place du décrié Harry Maguire notamment.
Le solide français est attendu comme le Messie à Manchester où De Ligt est décevant depuis son transfert du Bayern Munich. De quoi créer une ossature française complémentaire aux côtés de Leny Yoro. Moins séduisant sportivement que ses deux rivaux anglais sur le dossier, le club mancunien sera obligé de mettre le paquet financièrement et pourquoi pas verser la clause libératoire du joueur fixée à 90 millions d'euros par Leipzig. Une bonne nouvelle pour l'Olympique Lyonnais, club formateur de Lukeba. En effet, les Gones toucheront 20% de la somme sur une plus-value pour leur ancien défenseur. Cela fera 11,2 millions d'euros si la clause saute.
C. Lukeba

C. Lukeba

FranceFrance Âge 22 Défenseur

Euro U21

Matchs5
Buts0
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Bundesliga

Matchs6
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_254096_0073
OL

OL : Un ancien Lyonnais veut imiter Ghezzal

ICONSPORT_273048_0002
OM

L'OM ment, Adrien Rabiot donne sa vérité

ICONSPORT_250261_0025
OM

OM : Son salaire est colossal, Longoria exige son départ

cdm 2026 memphis depay sauve les pays bas en lituanie iconsport 269571 0003 398548
Coupe du monde 2026

CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de dimanche

Fil Info

14:30
OL : Un ancien Lyonnais veut imiter Ghezzal
14:00
L'OM ment, Adrien Rabiot donne sa vérité
13:40
OM : Son salaire est colossal, Longoria exige son départ
13:05
CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de dimanche
13:00
Lens : Walid Acherchour pris pour cible, il riposte
12:40
Chelsea réclame 130 millions d'euros, le PSG est KO
12:20
OM : Endrick à Marseille, deal annulé !
12:14
Maignan capitaine de la France en Islande
12:00
EdF : Liverpool adore Didier Deschamps

Derniers commentaires

OM : Paixao est en mission, le PSG tremble

9 sera toujours moins grand que ... 13 😘😘😘😂😁😄

OM : Paixao est en mission, le PSG tremble

Creuse encore le ricain tu vas peut-être trouver du pétrole 😁😁😄😄 et oui oui nous 13 titres de championnat 13 !!!

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Ne te rends pas malade pour ça, le gentleman bégayeur là, rires. Tu dis "je ne comprends même pas ta question" et le commentaire d'après tu affirmes avoir répondu. Décide-toi, tu as compris sa question ou pas? Simple comme bonjour. Et oui.

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Rires, les faux-fuyants dans les paroles et les vraies fuites dans les gares, le nabot de Bourges. Et oui, rires.

OM : Paixao est en mission, le PSG tremble

Depuis 1904, ton vieux club de banlieue saigne * Il aura fallut des kilomètres cube de gaz pour enfin vous voir remporter des titres 🤣 Sans avoir 10 fois + d argent, c est dur pour vous et l histoire le montre 😘 C est grâce aux frustrés comme toi que notre club est le meilleur de France donc je te remercie

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading