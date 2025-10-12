ICONSPORT_272971_0225

L'OL bâcle son travail, les chiffres sont terribles

OL12 oct. , 11:30
parMehdi Lunay
4
L'Olympique Lyonnais a un peu terni son excellent début de saison avec une défaite frustrante contre Toulouse dimanche dernier. L'OL a complètement craqué en fin de match contre le TFC. Cet accident n'est pas le fruit du hasard.
Sur un nuage depuis la reprise, les supporters lyonnais ont grandement déchanté dimanche dernier. L'Olympique Lyonnais a été battu à domicile par Toulouse 1-2. Les Gones ont perdu leur invincibilité à domicile vieille de 60 ans contre le TFC et ils ont surtout manqué l'occasion d'être leaders de Ligue 1 pour la trêve internationale. La frustration était d'autant plus grande dans le peuple Gone que l'OL avait le match et le score en main jusqu'à la 87e minute. Mata a alors concédé un but contre son camp sur une action gag avant une tête victorieuse d'Emersonn à la dernière seconde. Une fin de match invraisemblable mais pas inédite.

L'OL tremble dans le temps additionnel

En effet, trois semaines avant, Lyon avait craqué à Rennes 3-1. Les hommes de Paulo Fonseca avaient pris trois buts dans le dernier quart d'heure dont deux dans les arrêts de jeu. L'exclusion subie par Tyler Morton était avancée pour expliquer ce trou d'air. Néanmoins, le match de Toulouse confirme que le mal est plus profond que cela. Nos confrères du site Olympique et Lyonnais mettent en avant une statistique effrayante pour les Gones.
L'OL a encaissé trois buts dans le temps additionnel cette saison. Le deuxième pire total de Ligue 1 à égalité avec Strasbourg. Seul Lorient fait pire en Ligue 1 pour le moment avec 4 buts concédés. Cela s'explique d'abord par un banc de touche lyonnais très limité pour finir ce genre de rencontres. Avec un buteur en plus, Lyon pourrait se mettre à l'abri plus rapidement. Attention à ne pas reproduire ce scénario pour ne pas affecter le mental d'une équipe très jeune sur le long terme.
4
Derniers commentaires

OM : Paixao est en mission, le PSG tremble

9 sera toujours moins grand que ... 13 😘😘😘😂😁😄

OM : Paixao est en mission, le PSG tremble

Creuse encore le ricain tu vas peut-être trouver du pétrole 😁😁😄😄 et oui oui nous 13 titres de championnat 13 !!!

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Ne te rends pas malade pour ça, le gentleman bégayeur là, rires. Tu dis "je ne comprends même pas ta question" et le commentaire d'après tu affirmes avoir répondu. Décide-toi, tu as compris sa question ou pas? Simple comme bonjour. Et oui.

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Rires, les faux-fuyants dans les paroles et les vraies fuites dans les gares, le nabot de Bourges. Et oui, rires.

OM : Paixao est en mission, le PSG tremble

Depuis 1904, ton vieux club de banlieue saigne * Il aura fallut des kilomètres cube de gaz pour enfin vous voir remporter des titres 🤣 Sans avoir 10 fois + d argent, c est dur pour vous et l histoire le montre 😘 C est grâce aux frustrés comme toi que notre club est le meilleur de France donc je te remercie

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

