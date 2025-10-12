L'OL bâcle son travail, les chiffres sont terribles

L'Olympique Lyonnais a un peu terni son excellent début de saison avec une défaite frustrante contre Toulouse dimanche dernier. L'OL a complètement craqué en fin de match contre le TFC. Cet accident n'est pas le fruit du hasard.

Sur un nuage depuis la reprise, les supporters lyonnais ont grandement déchanté dimanche dernier. L'Olympique Lyonnais a été battu à domicile par Toulouse 1-2. Les Gones ont perdu leur invincibilité à domicile vieille de 60 ans contre le TFC et ils ont surtout manqué l'occasion d'être leaders de Ligue 1 pour la trêve internationale. La frustration était d'autant plus grande dans le peuple Gone que l'OL avait le match et le score en main jusqu'à la 87e minute. Mata a alors concédé un but contre son camp sur une action gag avant une tête victorieuse d'Emersonn à la dernière seconde. Une fin de match invraisemblable mais pas inédite.

L'OL tremble dans le temps additionnel

En effet, trois semaines avant, Lyon avait craqué à Rennes 3-1. Les hommes de Paulo Fonseca avaient pris trois buts dans le dernier quart d'heure dont deux dans les arrêts de jeu. L'exclusion subie par Tyler Morton était avancée pour expliquer ce trou d'air. Néanmoins, le match de Toulouse confirme que le mal est plus profond que cela. Nos confrères du site Olympique et Lyonnais mettent en avant une statistique effrayante pour les Gones.

L'OL a encaissé trois buts dans le temps additionnel cette saison. Le deuxième pire total de Ligue 1 à égalité avec Strasbourg. Seul Lorient fait pire en Ligue 1 pour le moment avec 4 buts concédés. Cela s'explique d'abord par un banc de touche lyonnais très limité pour finir ce genre de rencontres. Avec un buteur en plus, Lyon pourrait se mettre à l'abri plus rapidement. Attention à ne pas reproduire ce scénario pour ne pas affecter le mental d'une équipe très jeune sur le long terme.