OL : Malick Fofana déjà en vente ? Le secret du coup de gueule

OL05 oct. , 8:20
parClaude Dautel
Paulo Fonseca n'a pas pris de gants avant le match entre l'Olympique Lyonnais et Toulouse en s'attaquant frontalement à Malick Fofana. Et selon la presse belge, si l'entraîneur de l'OL l'a fait, c'est d'abord pour des raisons sportives, mais aussi sur le plan financier.
Pour la première fois depuis qu'il a rejoint l'Olympique Lyonnais en janvier 2024, Malick Fofana connaît un petit trou d'air puisque, comme le rappelle le média Data OL, le jeune ailier international belge est sur une série est sur une série de 6 matchs consécutifs sans être décisif avec Lyon. Alors, à la veille du match contre le TFC, Paulo Fonseca a clairement mis Malick Fofana devant ses responsabilités après avoir annoncé que ce dernier sera titulaire au coup d'envoi à 15h. « Un joueur comme Malick doit être constant : il ne peut pas faire un bon match puis un match moyen. Il peut et doit faire plus. S'il pense comme cela, il ne pense pas bien », a prévenu l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Un gros avertissement qui est évidemment justifié par les performances sportives de Fofana, mais le quotidien belge La Dernière Heure pense que cela n'est pas le seul motif de ce recadrage.

Fofana la prochaine grosse vente de l'OL ?

Notre confrère belge, forcément très attentif aux performances du joueur des Diables Rouges, estime que ce gros coup de pression est aussi provoqué par l'importance financière prise par Malick Fofana. Lors du récent mercato, l'Olympique Lyonnais a été contraint de vendre Georges Mikautadze à Villarreal suite au refus de l'ailier international belge de rejoindre Everton. Le club anglais avait proposé plus de 40 millions d'euros à l'OL, mais Malick Fofana avait déchiré l'offre de l'autre club de Liverpool. Pour le club de Michele Kang, il faut donc que le joueur de 20 ans ne perde pas sa valeur financière, l'idée étant toujours de le vendre si une offre encore plus importante arrive sur le bureau des dirigeants lyonnais.
« Si Lyon compte beaucoup sur lui, c'est évidemment pour ses performances sur le terrain. Ce qui permettrait, par ricochet, au club de réaliser une grosse vente », explique le spécialiste du football étranger de La Dernière Heure, qui estime que Malick Fofana sera la prochaine très grosse vente de l'Olympique Lyonnais. Pour cela, l'ailier belge doit jouer et briller sous le maillot de l'OL, ce qui peut évidemment inciter Paulo Fonseca à le secouer un peu s'il sent que son attaquant se laisse aller à la facilité. A Malick Fofana de faire taire tout le monde contre Toulouse.
