60 ME pour Mikautadze, l'OL l'a vendu trop tôt !

Recruté en fin d'été pour plus de 30 millions d'euros, Georges Mikautadze a déjà conquis tout le monde à Villarreal. L'ancien buteur de Lyon séduit aussi en Angleterre où Tottenham est déjà prêt à miser beaucoup d'argent sur lui.

La semaine écoulée a montré que l' Olympique Lyonnais va souffrir pour marquer des buts cette saison. Les Gones ont peiné à tromper les gardiens d'Angers en Ligue 1 et d'Utrecht en Ligue Europa. Aux Pays-Bas jeudi, il fut même difficile pour les Lyonnais de se créer des occasions franches. Le fantôme de Georges Mikautadze flotte sur le Groupama Stadium et ce n'est pas le début de saison du Géorgien en Espagne qui va consoler les supporters rhodaniens.

Tottenham offre 60 ME pour Mikautadze

L'ancien buteur de l'OL s'acclimate vite à la Liga. Il a inscrit son premier but contre Osasuna pour son deuxième match de championnat. Sur sa troisième rencontre de Liga contre Séville, il a offert une superbe passe décisive à Manor Solomon pour le but de la victoire des siens. Les premiers échos à Villarreal évoquent un joueur rapidement accepté par le vestiaire. Son professionnalisme et sa mentalité impressionnent ses nouveaux partenaires. Ils frappent aussi les clubs étrangers comme Tottenham.

Selon le site espagnol Fichajes, les Spurs craquent pour le natif de Lyon. Ils veulent recruter au plus vite l'attaquant géorgien et ils ne lésinent pas sur les moyens pour l'arracher au sous-marin jaune. En effet, le club londonien prépare une offre de 60 millions d'euros pour Mikautadze. C'est le double de la somme récupérée par l'OL il y a moins d'un mois seulement. Cela va sans doute renforcer les regrets à Lyon où on se dit qu'il aurait mieux valu être patient avant de vendre l'attaquant. Un énorme jackpot était sans doute possible et, ce sans affaiblir le niveau de l'équipe dirigée par Paulo Fonseca à court terme.