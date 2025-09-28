ICONSPORT_271812_0025

60 ME pour Mikautadze, l'OL l'a vendu trop tôt !

OL28 sept. , 8:40
parMehdi Lunay
2
Recruté en fin d'été pour plus de 30 millions d'euros, Georges Mikautadze a déjà conquis tout le monde à Villarreal. L'ancien buteur de Lyon séduit aussi en Angleterre où Tottenham est déjà prêt à miser beaucoup d'argent sur lui.
La semaine écoulée a montré que l'Olympique Lyonnais va souffrir pour marquer des buts cette saison. Les Gones ont peiné à tromper les gardiens d'Angers en Ligue 1 et d'Utrecht en Ligue Europa. Aux Pays-Bas jeudi, il fut même difficile pour les Lyonnais de se créer des occasions franches. Le fantôme de Georges Mikautadze flotte sur le Groupama Stadium et ce n'est pas le début de saison du Géorgien en Espagne qui va consoler les supporters rhodaniens.

Tottenham offre 60 ME pour Mikautadze

L'ancien buteur de l'OL s'acclimate vite à la Liga. Il a inscrit son premier but contre Osasuna pour son deuxième match de championnat. Sur sa troisième rencontre de Liga contre Séville, il a offert une superbe passe décisive à Manor Solomon pour le but de la victoire des siens. Les premiers échos à Villarreal évoquent un joueur rapidement accepté par le vestiaire. Son professionnalisme et sa mentalité impressionnent ses nouveaux partenaires. Ils frappent aussi les clubs étrangers comme Tottenham.
Selon le site espagnol Fichajes, les Spurs craquent pour le natif de Lyon. Ils veulent recruter au plus vite l'attaquant géorgien et ils ne lésinent pas sur les moyens pour l'arracher au sous-marin jaune. En effet, le club londonien prépare une offre de 60 millions d'euros pour Mikautadze. C'est le double de la somme récupérée par l'OL il y a moins d'un mois seulement. Cela va sans doute renforcer les regrets à Lyon où on se dit qu'il aurait mieux valu être patient avant de vendre l'attaquant. Un énorme jackpot était sans doute possible et, ce sans affaiblir le niveau de l'équipe dirigée par Paulo Fonseca à court terme.
G. Mikautadze

G. Mikautadze

FranceFrance Âge 24 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs8
Buts7
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs2
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs4
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_271638_0284
OM

L'OM accepte de vendre Greenwood pour 75ME

ICONSPORT_271641_0083
PSG

Fan du PSG, une vedette de la Chaîne L'Equipe démasquée

ol lyon a refuse 12 me molebe va avoir la pression iconsport 265026 0137 398411
OL

Un joker recruté à l'OL, Montpellier prend un râteau

ICONSPORT_272051_0090
Liga

Real : Un défenseur out 4 semaines, la tuile

Fil Info

12:00
L'OM accepte de vendre Greenwood pour 75ME
11:40
Fan du PSG, une vedette de la Chaîne L'Equipe démasquée
11:20
Un joker recruté à l'OL, Montpellier prend un râteau
11:11
Real : Un défenseur out 4 semaines, la tuile
11:00
Upamecano au PSG, une source en béton confirme
10:30
« Si on veut monter… » : L’ASSE avoue une erreur impardonnable
10:00
Monaco : Walid Acherchour veut couper deux têtes
9:30
PSG : Pierre Ménès met dehors une star parisienne
9:00
RCSA : Les Saoudiens débarquent à Strasbourg

Derniers commentaires

Upamecano au PSG, une source en béton confirme

Lui serait une bonne pioche .Il a le physique pour muscler notre défense

60 ME pour Mikautadze, l'OL l'a vendu trop tôt !

Ben oui... Pour venir sur ce site deaubé.... Idem pour moi

PSG : Vitinha blessé pour Barcelone ? Sa sortie intrigue

Tu sais quelque chose? Non alors permets nous de nous inquieter pour lui

Upamecano au PSG, une source en béton confirme

Lui , c'est un grand OUI et on a plutôt de la réussite avec les enfants d'Evreux / Mathieu Bodmer - Bernard Mendy et Ousmane : BO .

PSG : Alerte pour Kvaratskhelia, l'hécatombe continue

On n'était pas mal à dire en fin de saison dernière qu'on paierait la longue saison , en debut de saison prochaine.Hélas ça se confirme

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
125401473
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1053115138
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
76213-2911
10
Lorient
76213-5914
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Auxerre
66204-448
14
Angers SCO
55122-134
15
Nantes
56123-257
16
Brest
45113-2911
17
Le Havre
45113-268
18
Metz
15014-8513

Loading