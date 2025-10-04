OL : Fofana fait la star, la sanction va tomber

Moins performant cette saison, Malick Fofana a eu droit au recadrage de Paulo Fonseca. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais s’interroge sur l’implication de son ailier.

Malick Fofana doit composer avec un nouveau statut. Annoncé sur le départ cet été, l’ailier de l’Olympique Lyonnais n’a pas reçu d’offre suffisamment intéressante à ses yeux. Le voilà reparti pour une saison supplémentaire chez les Gones, mais cette fois en tant que principal atout offensif de son équipe. Encore faudrait-il que le Belge assume ses responsabilités. Ce n’est pas le cas à l’heure actuelle, regrette Paulo Fonseca, contraint de recadrer son joueur en privé et en conférence de presse.

Si Fofana pense comme ça... - Paulo Fonseca

« J’attends plus de Malick, a réclamé le coach lyonnais. Je pense qu’il peut faire mieux, il a cette capacité. J’ai parlé avec lui, il peut être un joueur différent. Il a des bons moments, mais pour moi, la constance est très importante. Un joueur comme Malick doit être constant dans ses performances. Il ne peut pas faire un bon match, après deux matchs un peu moins bien. Il a besoin de cette constance. Je pense qu’il doit faire plus. Il doit commencer par l'entraînement. Il doit comprendre que cette saison est importante pour lui. C’est un joueur avec beaucoup de qualités. C’est un joueur qui doit rejoindre un jour les meilleures équipes d’Europe. Mais il doit comprendre que c'est maintenant. Il doit faire maintenant. »

« Mais c'est aussi une question mentale. Il doit comprendre que c'est un moment important pour lui et pour son futur, a insisté le Portugais. Moins de concurrence cette saison ? Mais s’il pense comme ça, il ne pense pas bien, parce qu’il sait que je ne donne rien à un joueur. Il y a Afonso (Moreira) qui est venu pour progresser. Je suis un entraîneur qui pense qu’il faut être honnête avec le groupe. Les noms ne sont pas importants. La performance est importante. Aucun joueur ne doit penser qu’il est plus qu’un autre parce que je suis une personne qui valorise beaucoup le travail et la performance. » Autant dire que Malick Fofana n’est pas certain de débuter face à Toulouse dimanche.