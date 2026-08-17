OL : Malick Fofana a tranché, il veut quitter Lyon

OL : Malick Fofana a tranché, il veut quitter Lyon

OL17 août , 18:00
parCorentin Facy
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Dans le viseur de l’AS Roma, Malick Fofana a fait savoir à ses dirigeants qu’il voulait rejoindre le club italien. L’OL va maintenant devoir gérer au mieux le potentiel départ de son international belge.
Dans le groupe de l’OL pour le déplacement sur la pelouse de Fenerbahçe mardi soir en Ligue des Champions, Malick Fofana vit peut-être ses derniers instants en tant que joueur de l’Olympique Lyonnais. En fin de contrat avec les Gones en juin 2028, l’international belge (5 sélections) est très courtisé. Ciblé par Leipzig, l’Atalanta ou encore Galatasaray et l’Inter, Malick Fofana est surtout la priorité de Gian Piero Gasperini à l’AS Roma. C’est justement cette destination qui a les faveurs du joueur de 21 ans selon Fabrizio Romano, qui annonce sur X que le natif d’Alost souhaite quitter Lyon pour signer à Rome.
« L’AS Roma poursuit les discussions pour Malick Fofana avec l’OL et l’entourage du joueur » a publié le spécialiste du mercato avant de poursuivre. « Fofana est désireux de rejoindre l’AS Roma, mais le club ne prendra la décision finale qu’une fois l’accord pour Rodrigo Mora avec Porto finalisé. Galatasaray a également manifesté son intérêt pour Fofana ces derniers jours » peut-on lire. Le dossier risque donc de traîner encore quelques jours et a toutes les chances de se décanter dans la dernière ligne droite du mercato.

Malick Fofana a décidé de signer à Rome

Pour l’OL, un départ de Malick Fofana est envisageable mais pas à n’importe quelles conditions. Matthieu Louis-Jean réclame au minimum 45 millions d’euros pour se séparer de son international belge, recruté à La Gantoise pour 20 millions d’euros en janvier 2024 et qui a vécu une saison quasiment blanche en 2025-2026 en raison d’une lourde blessure à la cheville qui l’a éloigné des terrains de longs mois. En revanche, un potentiel départ de Malick Fofana signifierait sans doute qu’Ernest Nuamah, qui revient lui aussi en forme après une longue blessure, devrait rester dans la capitale des Gaules pour la saison à venir. Une excellente nouvelle pour Paulo Fonseca et pour les supporters de l’OL.

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Ce serait complètement débile de le vendre pour recevoir 5 millions d'euros. En fin de saison il en vaudra peut-être 20 ou 25. Mc Court est en train de faire n'importe quoi. Ceux qui doivent partir ce sont Balerdi, Höjberg et Aguerd. Les autres restent.

Megnan-Pavé au PSG et prêté à Montpellier, le scénario prend forme

Mon pauvre fredti1... Le classement CIES est implacable et tu te le manges dans les dents 😂🤣😂 Le PSG est le 3eme club formateur d'Europe... Il y a actuellement 31 joueurs formés au PSG qui évoluent dans les 5 grands championnats... Le PSG est 3eme derrière le Barça (40) et le Real (35)... Lens en a... 11... Meilleurs clubs formateurs pour des joueurs du big-5 - Observatoire du football CIES https://share.google/CfCD7hlEOI6Ya0unj

PSG : Barcola vendu 135ME, tout s'accélère

On sent là une réponse de suppoerter "frustré " , et comme on peut le comprendre , hier, le club lensois a été au niveau de ce que l'on attend dune finale, et ce , quelle que soit la finale. Un jeu assez propre et surtout , assez impressionnant , tant sûr la récupération du ballon que pour sa distribution, et surtout, la présence de (quasi) tous les joueurs au contact , et ce nest pas rien . Bravo pour cette "V"ictoire et merci au public , comme on aimerait sur tous les stades

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Je n'y crois pas surtout venant de Romano qui se trompe ou invente 8 fois sur 10

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