OL : L'Inter n'abandonne pas ce joueur de Lyon, la bataille est lancée

OL : L'Inter n'abandonne pas ce joueur de Lyon, la bataille est lancée

OL17 août , 12:40
parHadrien Rivayrand
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L’OL aura encore pas mal de dossiers à gérer cet été sur le marché des transferts. Malick Fofana est plus que jamais proche d’un départ du club rhodanien.
L’Olympique Lyonnais a un mois d’août chargé, que ce soit en interne ou sur le terrain. Les Gones espèrent notamment se qualifier pour la phase finale de la Ligue des champions. Pour cela, il faudra prendre le meilleur sur Fenerbahce lors de cette double confrontation. Mais l’OL devra également gérer la fin du mercato estival. Malick Fofana est plus que jamais annoncé sur le départ. L’international belge possède une très belle valeur marchande et l’OL ne dira pas non à la possibilité de renflouer ses caisses si une offre proche de 40 millions d’euros arrive sur la table. Surtout au vu de la concurrence qui existe pour s’attacher les services du natif d’Alost.

Fofana, l'Inter s'en mêle 

Selon les informations de Sport Mediaset, l’Inter n’a notamment pas oublié Malick Fofana. Avant de passer à l’action, les Lombards veulent d’abord boucler le départ de Luis Henrique. Ensuite, une offre devrait être formulée à l’OL pour tenter d’enrôler le Belge. Outre l’Inter, l’AS Roma, Tottenham et Galatasaray surveillent également la situation du talent lyonnais. Dans ce contexte, le joueur de 21 ans devra se préparer mentalement au déplacement à Istanbul, la semaine prochaine, pour le barrage aller de la Ligue des champions. Une rencontre qui pourrait aussi représenter l’une de ses dernières apparitions sous le maillot lyonnais en cas de départ prochain.

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L’OL va mieux sur le plan financier, mais doit toujours composer avec les contraintes imposées par la DNCG. Une qualification pour la Ligue des champions permettrait aux pensionnaires du Groupama Stadium de souffler davantage et, surtout, de disposer de ressources supplémentaires pour conserver leurs meilleurs éléments. Mais pour l’heure, l’avenir de Malick Fofana reste particulièrement incertain et les prochaines semaines pourraient être décisives.
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Ce serait l'idéal, le faire venir pour cirer le banc... ce serait dommage pour lui et le club

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