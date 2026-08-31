OL : Une offre à 80 ME envoie Fofana en Angleterre

OL : Une offre à 80 ME envoie Fofana en Angleterre

OL31 août , 12:20
parCorentin Facy
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Le probable départ d’Ismaïla Sarr vers Liverpool pour une somme avoisinant les 80 millions d’euros oblige Crystal Palace à recruter un ailier dans le money-time du mercato. Les Eagles visent Malick Fofana.
Comme c’est le cas à chaque période du mercato, les richissimes clubs de Premier League vont animer les dernières heures du marché. L’été 2026 n’y échappera pas et plusieurs clubs anglais ont les yeux rivés vers la Ligue 1 pour dénicher les plus grands talents de notre championnat d’ici à mardi soir. Sunderland est par exemple très intéressé par Igor Paixao (OM) ainsi que par Malick Fofana (OL). L’ailier belge du club rhodanien n’est pas seulement dans le viseur des Black Cats. Outre les intérêts de Rome, Hull City et de l’Atalanta Bergame, l’ancien ailier de La Gantoise pourrait faire l’objet d’une offensive sérieuse de Crystal Palace dans les prochaines heures.
Et pour cause, Pierre Sage pourrait être contraint de laisser partir Ismaïla Sarr à Liverpool. Crystal Palace a refusé une première offre avoisinant les 60 millions d’euros et réclame 80 millions d’euros pour son international sénégalais. Un montant sur lequel le club de la Mersey pourrait s’aligner. En cas de départ confirmé de Sarr, Palace pourrait alors foncer sur Fofana selon le journaliste anglais Pete O’Rourke. « Crystal Palace envisage un transfert pour l'ailier de Lyon, Malick Fofana, afin de renforcer ses options offensives. Sunderland est également intéressé par Fofana, qui a déjà refusé un possible transfert à Hull » explique notre confrère britannique sur X.

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Le départ de Malick Fofana fait de toute façon peu de doute à l’OL, et les questions sont juste de savoir où va signer l’ailier belge et pour quel prix. Ces intérêts qui se multiplient vont au moins permettre à Matthieu Louis-Jean de faire jouer la concurrence et potentiellement de récupérer un très gros chèque grâce à la vente de l’attaquant de 21 ans, lequel a certainement disputé son dernier match avec l’Olympique Lyonnais samedi soir au Groupama Stadium contre Le Havre lors de la 2e journée de Ligue 1 (1-1).
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La nest pas la question, il aurait mis 100 milliard cest pareil si derrière t'as l'ambition de Lorient.. et ca cest pas normal, et toujours le sempiternel refrain de debile " tu as mis combien toi " lol moi jai pas eu la prétention de racheter L'OM...donc vue quon a pas mis un radis on doit rien exigé le supporter doit fermer sa gueule ??? Espèce de soumis va

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@Juni Ca peut être frustrant, comme surtout(pour moi), une occasion qu'est le prêt, dans la situation sportive et financière de l'ol actuelle, de voir évoluer chez nous des joueurs qui n'auraient même pas daignés (je force un peu le trait, mais y a de ça),mettre notre club sur leur trajectoire de carrière. Endrick, Athekame, maintenant possiblement Fofana. Un jour, peut être que le club aura les arguments financiers et sportifs, pour avoir sous contrats ce genre de joueurs.

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