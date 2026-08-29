OL : L'avenir de Malick Fofana décidé par un milliardaire américain

OL : L'avenir de Malick Fofana décidé par un milliardaire américain

OL29 août , 12:40
parJérôme Capton
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Malick Fofana est bien dans le groupe de l'OL pour la rencontre de ce samedi soir contre Le Havre, mais l'attaquant pourrait rester sur le banc. Son avenir se joue actuellement et dépend de la décision d'un milliardaire américain, Dan Friedkin.
Agé de 61 ans, le milliardaire américain a investi dans le football en rachetant l'AS Cannes, Everton, mais aussi l'AS Rome, qu'il s'est offert pour 600 millions d'euros en 2020. Et ce samedi, Alessandra Stefanelli, journaliste pour TMW, indique que c'est Dan Friedkin et personne d'autre, qui va décider de la suite à donner à l'intérêt de la Roma pour Malick Fofana. Le club italien, qui jouera la Ligue des champions contrairement à l'Olympique Lyonnais, a des comptes à rendre à l'UEFA, qui a exigé de l'AS Rome que le club italien ne dépasse certaines limites. Sachant que les Giallorossi ont déjà dépensé 120 millions d'euros lors de ce marché des transferts, les dirigeants ne peuvent plus faire n'importe quoi. C'est pour cela que l'avis du propriétaire américain va peser lourd pour faire signer, ou non, Malick Fofana.

La Roma préfère un prêt du joueur belge

La journaliste italienne donne les détails de la réflexion en cours du côté de l'AS Rome. « La Roma envisage une offre de rachat de 37 à 38 millions d'euros, mais cherche dans un premier temps à obtenir le joueur en prêt afin de limiter l'impact sur son budget. Galatasaray, de son côté, s'est retiré de la course après avoir recruté Leao. Les Friedkin vont maintenant devoir décider s'ils tentent une dernière approche pour offrir à Gasperini l'ailier qu'il souhaite », explique Alessandra Stefanelli. Tout cela sachant que la fenêtre des transferts se referme mardi à 20 heures.

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Pour l'Olympique Lyonnais, qui souhaiterait conserver Malick Fofana et ne le laissera partir que contre un gros chèque, on imagine mal accepter un prêt avec un paiement retardé à la saison prochaine. Mais tout comme Dan Friedkin aura le dernier mot du côté de l'AS Rome, à l'OL c'est Michele Kang et personne d'autre qui décidera de donner son feu vert, ou non au départ de l'ailier international belge. La propriétaire de Lyon a évité une catastrophe, et elle doit à la fois concilier les intérêts sportifs de son club, mais également répondre aux exigences de l'OL. En attendant, pour l'instant, Lyon n'a aucune offre officielle pour Malick Fofana.
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Tellement con... que tu y réagis. Mdr La vérité te dérange... comme chez tes potes. ^^

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C'est bien ça le problème... tu t aperçois même pas de ce que tu dis tellement tu es con

L’OL éjecte enfin Caleta-Car, c’est bouclé à 100%

Le probleme pour nous n'est pas son niveau mais son salaire

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Encore une fois petit titi... je ne fais pas de prédictions Par contre... on voit bien que rien n'a changé en Ligue1. Les arbitres sont rémunérés par le Qatar.

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