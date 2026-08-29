OL : L'avenir de Malick Fofana décidé par un milliardaire américain

Malick Fofana est bien dans le groupe de l'OL pour la rencontre de ce samedi soir contre Le Havre, mais l'attaquant pourrait rester sur le banc. Son avenir se joue actuellement et dépend de la décision d'un milliardaire américain, Dan Friedkin.

Agé de 61 ans, le milliardaire américain a investi dans le football en rachetant l'AS Cannes, Everton, mais aussi l'AS Rome, qu'il s'est offert pour 600 millions d'euros en 2020. Et ce samedi, Alessandra Stefanelli, journaliste pour TMW, indique que c'est Dan Friedkin et personne d'autre, qui va décider de la suite à donner à l'intérêt de la Roma pour Malick Fofana. Le club italien, qui jouera la Ligue des champions contrairement à l'Olympique Lyonnais, a des comptes à rendre à l'UEFA, qui a exigé de l'AS Rome que le club italien ne dépasse certaines limites. Sachant que les Giallorossi ont déjà dépensé 120 millions d'euros lors de ce marché des transferts, les dirigeants ne peuvent plus faire n'importe quoi. C'est pour cela que l'avis du propriétaire américain va peser lourd pour faire signer, ou non, Malick Fofana.

La Roma préfère un prêt du joueur belge

La journaliste italienne donne les détails de la réflexion en cours du côté de l'AS Rome. « La Roma envisage une offre de rachat de 37 à 38 millions d'euros, mais cherche dans un premier temps à obtenir le joueur en prêt afin de limiter l'impact sur son budget. Galatasaray, de son côté, s'est retiré de la course après avoir recruté Leao. Les Friedkin vont maintenant devoir décider s'ils tentent une dernière approche pour offrir à Gasperini l'ailier qu'il souhaite », explique Alessandra Stefanelli. Tout cela sachant que la fenêtre des transferts se referme mardi à 20 heures.

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