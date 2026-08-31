Nantes se sépare d'un de ses rares attaquants

Il est puant ce gars, comme annoncé le jour ou il a signé. Une plaie, un endormi, et avec la charette en plus ... Pfffff Ligue 2 meme pas le niveau
C'est la folie furieuse ces prix pour des joueurs moyens....quand on pense aux superstars que se vendaient pour largement moins y a encore 15 ans
Pas mal de choc sur cette journée
Il y a que les meilleurs qui reste mdr
4 ?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|6
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|2
|0
|0
|3
|0
|3
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|2
|1
|1
|0
|3
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|3
|4
|2
|1
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|4
|2
|2
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|2
|4
|2
|1
|1
|0
|5
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|1
|1
|3
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|0
|1
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|1
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|1
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|5
|-3
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|2
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|1
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|5
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|1
|2
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|1
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|2
|-1
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|2
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|1
|1
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|4
|-2
|1
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|1
|0
|3
|-3
|0
|2
|0
|0
|2
|3
|8
|-5
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