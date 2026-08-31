Nantes se sépare d'un de ses rares attaquants

Le FC Nantes a officialisé ce lundi le départ d'Herba Guirassy, un attaquant pur produit du centre de formation des Canaris. Agé de 20 ans, l'international U21 s'engage avec les Young Boys de Berne pour 5 millions d'euros.

« Arrivé à l'Académie Jaune et Verte en 2018 à l'âge de 13 ans, Herba Guirassy a gravi les échelons jusqu'à ses débuts professionnels avec le FC Nantes en août 2023 face au Toulouse FC. Trois ans plus tard, l'attaquant nantais aura disputé 46 matchs et inscrit 7 buts sous le maillot Canari. Apprécié pour sa vitesse, l'international espoir français ouvre un nouveau chapitre de sa carrière et prend la direction de la Suisse en rejoignant les Young Boys de Berne. Après huit saisons passées à la Jonelière, le FC Nantes te remercie pour ton professionnalisme, ton travail et te souhaite le meilleur pour la suite de ta carrière, Herba ! », a annoncé le FC Nantes.

Un départ qui ne va pas calmer la colère des supporters nantais. Parce que même si le club de Waldemar Kita a réussi à gagner son premier match de la saison, samedi à Guingamp (2-3), nombreux sont ceux qui font remarquer que Guirassy était l'un des rares attaquants du FC Nantes cette saison. Mais le dirigeant nantais n'a pas refusé les cinq millions d'euros proposés par l'équipe suisse, laquelle a fait signer Herba Guirassy pour quatre ans.