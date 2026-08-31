OL : Lyon signe l'énorme coup Youssouf Fofana

L’Olympique Lyonnais s’apprête à signer un énorme coup dans cette dernière ligne droite du mercato avec l’arrivée imminente de Youssouf Fofana, l’international français de l’AC Milan passé par Monaco.

Ces dernières heures, L’Equipe affirmait que l’Olympique Lyonnais ne serait pas inactif sur le marché des transferts. Hugo Guillemet confiait notamment que le club rhodanien compenserait les potentiels départs de Tanner Tessmann et de Malick Fofana. On ignore si l’international américain est sur le point de quitter l’OL mais ce qui est certain, c’est que les Gones s’apprêtent à frapper un très gros coup sur le marché des transferts avec la signature imminente d’un milieu de terrain bien connu en Ligue 1

Selon les informations de Gianluca Di Marzio, confirmées dans la foulée par Matteo Moretto, l’Olympique Lyonnais va s’attacher les services de Youssouf Fofana. Le milieu de terrain de l’AC Milan passé par l’AS Monaco, vice-champion du monde en 2022, a effectivement choisi de rejoindre le club rhodanien. « Youssouf Fofana a choisi d'aller à Lyon. Maintenant, le club français est en négociations avec le Milan pour définir chaque détail » explique Matteo Moretto tandis que Gianluca Di Marzio est lui plus bref, tweetant simplement que Youssouf Fofana se dirige vers la capitale des Gaules.

On ignore pour l’instant s'il s’agit d’un prêt -le plus probable- ou d’un transfert sec pour l’ancien Monégasque à l’Olympique Lyonnais. C’est en tout cas un sacré coup que s’apprête à réaliser Matthieu Louis-Jean. Du côté des supporters lyonnais, on se réjouira de voir débarquer à Lyon un élément de cet expérience et de ce niveau pour la saison 2026-2027. On restera toutefois vigilant en espérant notamment que cette arrivée ne signifie pas qu’un élément fort comme Tyler Morton s’en aille. Ce n’était pas la tendance des derniers jours, en tout cas.