OM : Paixao reste à Marseille, McCourt refuse tout

Sauf énorme retournement de situation, Igor Paixao restera à l'OM cet été. Après avoir envisagé de finaliser un accord à 40 millions d'euros avec Sunderland, le club phocéen aurait finalement décidé de conserver l'attaquant.

A la veille de la fermeture de la fenêtre estivale des transferts, le feuilleton Paixao s'est probablement refermé. En effet, Sacha Tavolieri, journaliste belge spécialiste du mercato , annonce que malgré des discussions jusqu'à ces dernières heures avec l es dirigeants de Sunderland, qui offraient 40 millions d'euros pour l'attaquant brésilien , l'OM a finalement refermé la porte et a décidé de ne pas vendre celui qui était absent sur blessure contre l'AS Monaco. Alors que Frank McCourt exigeait la vente du joueur, le propriétaire de l'Olympique de Marseille aurait donc finalement changé d'avis pour une raison que notre confrère n'explique pas. Selon lui, conscient de son incapacité à recruter des renforts d'ici mardi 20 heures, l'OM a décidé de garder un de ses rares joueurs capables d'emmener le club vers une place convenable en Ligue 1 et en Europa League.

On le sait, Bruno Genesio était monté au créneau lors d'une réunion la semaine passée afin d'expliquer à Stéphane Richard qu'il fallait conserver Paixao. Certains avaient même laissé entendre que le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille, désormais chouchou des supporters, avait mis sa démission dans la balance sur ce sujet. Une exigence du technicien qui a probablement fait pencher la balance, même s'il faudra tout de même attendre mardi soir pour être certain que Frank McCourt ne changera pas encore d'avis.

Unique Sports Group a géné l'OM

Car depuis quelques semaines, le propriétaire américain de l'OM semble avoir des positions variables sur ce sujet, notamment en raison du mandat qu'il a confié à l'agence Unique Sports Group pour l'aider à vendre des joueurs. En dehors de la cession de Mason Greenwood à Fenerbahçe, le rôle de cet intermédiaire a plutôt semblé gêner le club phocéen dans son mercato. En décidant de ne plus vendre Paixao, Frank McCourt le fait clairement remarquer, puisque l'agence voulait impérativement trouver un club pour l'attaquant brésilien afin de prendre sa commission.