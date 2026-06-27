OL : Mads Bidstrup est arrivé à Lyon

Aucune annonce officielle n'a été faite par l'Olympique Lyonnais pour l'instant, mais Mads Bidstrup est d'ores et déjà arrivé dans la capitale des Gaules.

C'est ce lundi 29 juin que Paulo Fonseca retrouvera son effectif pour le début de la préparation de l'Olympique Lyonnais. En raison d'un calendrier européen surchargé cet été, l'OL doit s'adapter et c'est ce qui a été fait. Outre des matchs amicaux, Lyon partira en stage, du 19 au 24 juillet, au Campus Adidas d'Herzogenaurach (Allemagne). Mais dès lundi, il se pourrait bien qu'il y a un renfort supplémentaire dans le vestiaire lyonnais. En effet, dans l'attente de la signature de son contrat avec le club de Michele Kang, Mads Bidstrup est arrivé depuis 24 heures à Lyon. C'est en effet Lucas Bonnan, connu pour ses analyses sur X sous le pseudo @LuCasCompany, qui révèle que le joueur danois de Salzbourg est déjà en ville. De quoi confirmer l'imminence de sa signature, ce qui lui permettra d'être là dès le début de la préparation de l'OL.