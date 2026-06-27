OL : Mads Bidstrup est arrivé à Lyon

OL : Mads Bidstrup est arrivé à Lyon

OL27 juin , 20:30
parClaude Dautel
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Aucune annonce officielle n'a été faite par l'Olympique Lyonnais pour l'instant, mais Mads Bidstrup est d'ores et déjà arrivé dans la capitale des Gaules.
C'est ce lundi 29 juin que Paulo Fonseca retrouvera son effectif pour le début de la préparation de l'Olympique Lyonnais. En raison d'un calendrier européen surchargé cet été, l'OL doit s'adapter et c'est ce qui a été fait. Outre des matchs amicaux, Lyon partira en stage, du 19 au 24 juillet, au Campus Adidas d'Herzogenaurach (Allemagne). Mais dès lundi, il se pourrait bien qu'il y a un renfort supplémentaire dans le vestiaire lyonnais. En effet, dans l'attente de la signature de son contrat avec le club de Michele Kang, Mads Bidstrup est arrivé depuis 24 heures à Lyon. C'est en effet Lucas Bonnan, connu pour ses analyses sur X sous le pseudo @LuCasCompany, qui révèle que le joueur danois de Salzbourg est déjà en ville. De quoi confirmer l'imminence de sa signature, ce qui lui permettra d'être là dès le début de la préparation de l'OL.
Pour l'Olympique Lyonnais, la signature de Mads Bidstrup pourrait ne pas être la seule avant le début de la préparation estivale. En effet, de son côté, Patrick Berger, journaliste de Sky Sports Allemagne, a annoncé que l'OL avait également finalisé la signature de Julien Duranville. Selon notre confrère, l'international belge sera lui aussi présent dès le début de la semaine à Lyon afin de passer sa visite médicale et signer le contrat de cinq ans qui l'attend à Lyon. La cellule recrutement de l'OL attendait le feu vert de la DNCG, et surtout l'officialisation du rachat du club par Michele Kang avant de boucler ces deux dossiers. Gros avantage pour Paulo Fonseca, il aura déjà trois renforts dès la reprise, ce qui est forcément une bonne chose lorsque l'on veut être prêt dès le 4 ou 5 août pour le match aller du 3ème tour de qualification de la Ligue des Champions.

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Derniers commentaires

500 ME de pertes, l’OM a ruiné McCourt

Salut ça va bien?

500 ME de pertes, l’OM a ruiné McCourt

Le créateur de contenu foot 01.. Même Vos trolls sont fatigués

OM : Genesio n’en veut plus, il ne signera pas

Ok

500 ME de pertes, l’OM a ruiné McCourt

et encore et encore et encore mdrr. ca va on est au courant ! rien d autre à se mettre sous la dent? ca rechauffe du rechauffé. ca devient minable

OM : Genesio n’en veut plus, il ne signera pas

en gros si l'OM veut recruter un joueur , la DNCG aura son mot a dire sur le transfert en rapport avec les "indemnités de mutations, ni plus ni moins l'argent qui est lié a ce transfert Si l'OM veut acheter un joueur il faudra avoir vendu au moins autant avant

Om Genesio Nen Veut Plus Il Ne Signera Pas

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