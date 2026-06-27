OL : Mads Bidstrup est arrivé à Lyon

Aucune annonce officielle n'a été faite par l'Olympique Lyonnais pour l'instant, mais Mads Bidstrup est d'ores et déjà arrivé dans la capitale des Gaules.
C'est ce lundi 29 juin que Paulo Fonseca retrouvera son effectif pour le début de la préparation de l'Olympique Lyonnais. En raison d'un calendrier européen surchargé cet été, l'OL doit s'adapter et c'est ce qui a été fait. Outre des matchs amicaux, Lyon partira en stage, du 19 au 24 juillet, au Campus Adidas d'Herzogenaurach (Allemagne). Mais dès lundi, il se pourrait bien qu'il y a un renfort supplémentaire dans le vestiaire lyonnais. En effet, dans l'attente de la signature de son contrat avec le club de Michele Kang, Mads Bidstrup est arrivé depuis 24 heures à Lyon. C'est en effet Lucas Bonnan, connu pour ses analyses sur X sous le pseudo @LuCasCompany, qui révèle que le joueur danois de Salzbourg est déjà en ville. De quoi confirmer l'imminence de sa signature, ce qui lui permettra d'être là dès le début de la préparation de l'OL.
Pour l'Olympique Lyonnais, la signature de Mads Bidstrup pourrait ne pas être la seule avant le début de la préparation estivale. En effet, de son côté, Patrick Berger, journaliste de Sky Sports Allemagne, a annoncé que l'OL avait également finalisé la signature de Julien Duranville
. Selon notre confrère, l'international belge sera lui aussi présent dès le début de la semaine à Lyon afin de passer sa visite médicale et signer le contrat de cinq ans qui l'attend à Lyon. La cellule recrutement de l'OL attendait le feu vert de la DNCG, et surtout l'officialisation du rachat du club par Michele Kang avant de boucler ces deux dossiers. Gros avantage pour Paulo Fonseca, il aura déjà trois renforts dès la reprise, ce qui est forcément une bonne chose lorsque l'on veut être prêt dès le 4 ou 5 août pour le match aller du 3ème tour de qualification de la Ligue des Champions.