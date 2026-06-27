OL : Deux buteurs recrutés, la grosse surprise du mercato

Michele Kang a sauvé la place de l'OL en Ligue 1, mais la femme d'affaires a également de grosses ambitions sur la durée. Histoire de le démontrer, elle devrait donner les moyens à son équipe de recruter deux numéro 9 avant la fin du mercato.

L'Equipe a fait une grosse annonce pour ce qui concerne l'attaquant lyonnais. L'Olympique Lyonnais peut désormais préparer sereinement sa saison 2026-2027, les nuages financiers s'étant éloignés avec la reprise du club par Michele Kang. Même si l'OL ne pourra pas faire n'importe quoi sur le marché des transferts, ce que la propriétaire du club a rappelé, il n'empêche que Matthieu Louis-Jean a un peu de marge de manoeuvre. Le nouveau directeur sportif de Lyon en aura un peu plus si son équipe se qualifie pour la Ligue des champions. En attendant, au moment où Julien Duranville devrait rejoindre l'OL dans les prochains jours, Hugo Guillemet a fait quelques confidences à ses followers sur le réseau social X. Répondant à des supporters de l'Olympique Lyonnais, le journaliste dea fait une grosse annonce pour ce qui concerne l'attaquant lyonnais.

L'OL va se renforcer devant

Hugo Guillemet l'annonce, la cellule recrutement de l'Olympique Lyonnais ne vise pas seulement un avant-centre, mais deux. Il est vrai que le départ de Georges Mikautadze l'an dernier, et la fin du prêt de l'Ukrainien Roman Yaremchuk à la fin de ce mois de juin, laissent l'OL sans énormément de choix. D'autant plus que Martin Satriano ne reviendra pas de son prêt à Getafe, puisque le club de Liga a fait valoir son option d'achat sur l'attaquant uruguayen. Il est urgent d'apporter rapidement des solutions à Paulo Fonseca, qui ne peut pas se présenter sans avoir le choix d'un véritable numéro 9 pour les matchs qualificatifs de la Ligue des champions. On peut faire confiance à Matthieu Louis-Jean et ses équipes pour aller dénicher les pépites à même de doper les ambitions offensives de l'OL. Et pourquoi pas un prêt à la Endrick ?