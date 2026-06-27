OL : Deux buteurs recrutés, la grosse surprise du mercato

OL : Deux buteurs recrutés, la grosse surprise du mercato

OL27 juin , 12:00
parClaude Dautel
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Michele Kang a sauvé la place de l'OL en Ligue 1, mais la femme d'affaires a également de grosses ambitions sur la durée. Histoire de le démontrer, elle devrait donner les moyens à son équipe de recruter deux numéro 9 avant la fin du mercato.
L'Olympique Lyonnais peut désormais préparer sereinement sa saison 2026-2027, les nuages financiers s'étant éloignés avec la reprise du club par Michele Kang. Même si l'OL ne pourra pas faire n'importe quoi sur le marché des transferts, ce que la propriétaire du club a rappelé, il n'empêche que Matthieu Louis-Jean a un peu de marge de manoeuvre. Le nouveau directeur sportif de Lyon en aura un peu plus si son équipe se qualifie pour la Ligue des champions. En attendant, au moment où Julien Duranville devrait rejoindre l'OL dans les prochains jours, Hugo Guillemet a fait quelques confidences à ses followers sur le réseau social X. Répondant à des supporters de l'Olympique Lyonnais, le journaliste de L'Equipe a fait une grosse annonce pour ce qui concerne l'attaquant lyonnais.

L'OL va se renforcer devant

Hugo Guillemet l'annonce, la cellule recrutement de l'Olympique Lyonnais ne vise pas seulement un avant-centre, mais deux. Il est vrai que le départ de Georges Mikautadze l'an dernier, et la fin du prêt de l'Ukrainien Roman Yaremchuk à la fin de ce mois de juin, laissent l'OL sans énormément de choix. D'autant plus que Martin Satriano ne reviendra pas de son prêt à Getafe, puisque le club de Liga a fait valoir son option d'achat sur l'attaquant uruguayen. Il est urgent d'apporter rapidement des solutions à Paulo Fonseca, qui ne peut pas se présenter sans avoir le choix d'un véritable numéro 9 pour les matchs qualificatifs de la Ligue des champions. On peut faire confiance à Matthieu Louis-Jean et ses équipes pour aller dénicher les pépites à même de doper les ambitions offensives de l'OL. Et pourquoi pas un prêt à la Endrick ?

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Derniers commentaires

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totalement impossible

Affaire conclue, Duranville signe à l'OL pour 8,5ME bonus inclus

Ohh quil est beau le petit dijaya et le thevenin tout deux main dans la main ,après vous êtes plutot FN tous les deux vous faites un beau couple

Affaire conclue, Duranville signe à l'OL pour 8,5ME bonus inclus

Tes jaloux de mon Flow car il met des rafales il est pire qu'un tournedos frite quand tu l'écoute il te cale il est dur a l'oreille et bah ouais il fait mal un seul mot de travers et il t'emmène a l'hôpital.. cherche pas marseille tu peux pas test 13011 on est la

Le PSG a très bien vendu Gonçalo Ramos

Très mal acheté justement. En effet 65 et pas 80 comme annoncé dans les négociations. Vendu au delà de la valeur du joueur (30), ce qui fait perdre seulement quelques ME , amortis avec les buts décisifs qu'il aura marqué.

L’OL peut toucher un jackpot surprise venu d'Angleterre

Perso j'aimerai bien qu'il revienne , qui n'en veut ?

Lol Peut Toucher Un Jackpot Surprise Venu Dangleterre

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