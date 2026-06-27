D'accord avec l'OL, il signe à l'OM

Laissé libre par Montpellier, le jeune milieu de terrain franco-marocain a privilégié le projet de l'Olympique de Marseille pour poursuivre sa formation. La direction phocéenne a été plus convaincante que celle de l'Olympique Lyonnais.

L' OM poursuit sa politique de recrutement de jeunes joueurs en post-formation. Après avoir annoncé les arrivées libres de Sacha Lung et de Jephthe Malanda, la direction phocéenne a mis la main sur le très convoité Adam El Boughlamy. Ce jeune milieu de terrain axial a fêté ses 18 ans en janvier dernier et évoluait chez les équipes jeunes de Montpellier depuis ses 9 ans. Malgré son statut de grand espoir du football montpelliérain, il n'a pas prolongé son aventure avec son club formateur afin de privilégier un saut dans un club plus huppé sur la scène nationale.

L'OM chipe Adam El Boughlamy à l'OL

Et comme l'indique Africafoot, plusieurs grosses écuries françaises se sont positionnées sur le dossier avant de voir l'Olympique de Marseille rafler la mise. C'est notamment le cas de l' OL , qui appréciait également beaucoup le profil d'Adam El Boughlamy, et qui avait même un accord verbal avec lui, révèle le média spécialisé. Auteur de 8 buts en 27 matchs la saison dernière, il a crevé l'écran et s'est donné une chance de grimper les échelons afin d'obtenir, à terme, un premier contrat professionnel à l'OM. Un club avec qui les discussions ont rapidement été positives.

Dans un premier temps, il rejoindra la Pro 2 avec les deux autres recrues du même âge arrivées quelques jours avant lui. En d'autres termes, il n'est qu'à un petit pas de découvrir le monde professionnel avec son nouveau club. Pour rappel, Robinio Vaz, Darryl Bakola ou Bilal Nadir ont tous les trois connus un parcours similaire, eux qui sont arrivés en post-formation et qui sont ensuite parvenus à s'offrir du temps de jeu en équipe première.