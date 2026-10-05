L’OL ou l’Italie, Endrick a un problème d’agents

Cantonné au banc des remplaçants, Endrick devrait à nouveau quitter le Real Madrid cet hiver. L’attaquant brésilien devra choisir la bonne destination, sans se laisser influencer par son entourage.

L’histoire se répète pour Endrick. Comme la saison dernière lorsqu’il s’était relancé à l’Olympique Lyonnais , son faible temps de jeu va sans doute l’obliger à partir en prêt cet hiver. L’attaquant du Real Madrid ne compte qu’une petite apparition en Liga sous les ordres de José Mourinho. Une statistique qui devrait à peine évoluer dans les mois à venir. Bientôt remis de sa blessure au genou, l’intouchable Kylian Mbappé monopolise la pointe. Et les miettes éventuellement laissées reviennent à la recrue Carlos Espi.

Le Brésilien peut donc commencer à étudier les offres de ses courtisans parmi lesquels on retrouve la Roma, le Milan AC, voire l’Olympique Lyonnais. Reste à savoir quelle serait la meilleure destination. Pour son compatriote Pato, Endrick ferait mieux de ne pas laisser son entourage choisir à sa place. « Je pense qu'Endrick doit changer de club parce que ça va être difficile pour lui de jouer au Real Madrid, a approuvé l’ancien attaquant du Milan AC. Il doit aussi voir avec Florentino Pérez et José Mourinho quelles sont ses options. »

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« Je pense que les joueurs doivent comprendre qu'ils font partie du football, mais que ceux qui prennent vraiment les décisions restent toujours les clubs et les présidents. Il ne faut jamais penser qu'on est plus grand que le club. Je ne sais pas comment il se comporte mais je pense qu'il peut avoir une discussion avec le Real Madrid, a conseillé Pato. Il doit aussi prendre davantage les choses en main, il ne peut pas toujours tout laisser à ses agents, il doit également chercher une équipe. Je pense aussi que Gerry Cardinale essayait de le faire venir à Milan mais ça ne s'est pas fait. » De sa propre volonté ou non, Endrick semble plutôt se diriger vers l’Italie.