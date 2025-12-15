ICONSPORT_277974_0171

OL : Lyon pleure ces deux terribles départs

OL15 déc. , 15:30
parCorentin Facy
0
Titulaires contre Le Havre dimanche après-midi (1-0), Clinton Mata et Moussa Niakhaté ont disputé leur dernier match avec l’OL avant de défendre les couleurs de l'Angola et du Sénégal à la CAN.
La Coupe d’Afrique des Nations risque de faire beaucoup de mal à l’Olympique Lyonnais. Et pour cause, le club rhodanien a vu après sa victoire contre Le Havre deux de ses tauliers s’en aller pour défendre les couleurs de leurs sélections respectives. Clinton Mata va rejoindre l’équipe d’Angola tandis que Moussa Niakhaté va tenter de guider le Sénégal vers le titre. Deux départs forcément préjudiciables pour l’OL et le mot est faible. Au sein d’un effectif très limité en quantité et en qualité, l’ancien joueur de Nottingham Forest et l’ex-défenseur polyvalent de Bruges font office de tauliers et de valeurs sûres pour Paulo Fonseca.
Après la victoire lyonnaise contre les Normands, l’entraîneur portugais de Lyon n’a pas caché que ces deux départs étaient un vrai coup dur pour les Gones. « On assiste à une grande saison de leur part. Nous sommes l’équipe d’Europe avec le plus de ‘’clean sheets’’ et ils n’y sont pas pour rien » a d’abord salué l’ex-entraîneur de Lille et de l’AC Milan avant de poursuivre. « Ce sont de vrais professionnels et de grands leaders. Je leur ai dit que leur départ me provoquait un mélange de sentiments : j’ai envie qu’ils fassent bien à la CAN, mais j’attends aussi leur retour rapide » a lancé avec ironie Paulo Fonseca, qui sait qu’il sera bien difficile de compenser numériquement et qualitativement la présence de ces deux joueurs sur le plan défensif.

Mata, Niakhaté, deux départs qui font mal à l'OL

En leur absence, l’OL va compter sur Ruben Kluivert et sur Hans Hateboer pour tenir la baraque défensivement, en plus du polyvalent Tanner Tessmann. Reste par ailleurs à voir si le club rhodanien, qui va accueillir l’attaquant brésilien Endrick en prêt, parviendra à se renforcer aussi sur le plan défensif. Depuis plusieurs jours, le nom d’Axel Disasi pour un potentiel prêt en provenance de Chelsea est évoqué. Une piste qui ne fait pas l'unanimité au sein de l'Olympique Lyonnais puisque Paulo Fonseca souhaite recruter un défenseur immédiatement opérationnel tandis que l'ancien joueur de l'AS Monaco n'a pas joué de la saison avec les pros à Chelsea.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_272084_0309
PSG

The Best au Qatar, Grand Chelem annoncé pour Dembélé et le PSG

ICONSPORT_279966_0257
Ligue 1

OM-Monaco : But refusé, Marseille applaudit Letexier

Rudi Garcia
ASSE

L’ASSE met la pression sur Rudi Garcia

Fil Info

15 déc. , 16:00
The Best au Qatar, Grand Chelem annoncé pour Dembélé et le PSG
15 déc. , 15:00
OM-Monaco : But refusé, Marseille applaudit Letexier
15 déc. , 14:30
L’ASSE met la pression sur Rudi Garcia
15 déc. , 14:00
L'OL dément fermement pour Endrick
15 déc. , 13:40
Mercato : Nantes tente un gros coup pour se sauver
15 déc. , 13:20
OL : Pierre Ménès hallucine devant Lyon
15 déc. , 13:00
Antoine Griezmann à l'OM, c'est décidé
15 déc. , 12:40
« Tolisso et Morton sont carbonisés » : L’OL a fait des miracles

Derniers commentaires

L'OL dément fermement pour Endrick

29 janvier ou 29 décembre😂

OM-Monaco : But refusé, Marseille applaudit Letexier

Je ne suis pas Marseillais, mais la constatation est assez flagrante qui conteste systématiquement les lqt hs de l'OM ? Les Parisiens et Lyonnais, du moins certains, et toujours les mêmes, vous devez avoir un sérieux souci🤷 il n'y a pas les mêmes remontées, lorsque l'inverse est avérée. Bref, chaque Week-end, il y a des problèmes d'arbitrage, que ce d out en France ou en Espagne, c'est impressionnant.

« Monaco s'est juste fait voler contre l'OM », Grégory Schneider accuse

Sale crevure de rico de merde c'est toi la connasse

OM-Monaco : But refusé, Marseille applaudit Letexier

pique pique les nieuxnieux

OM-Monaco : But refusé, Marseille applaudit Letexier

Mais surement, il n'y a que Gilbert Montagné et les pleureuses du PSG et de l'OL qui n'ont pas vu ca !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading