OL : Lyon pleure ces deux terribles départs

Titulaires contre Le Havre dimanche après-midi (1-0), Clinton Mata et Moussa Niakhaté ont disputé leur dernier match avec l’OL avant de défendre les couleurs de l'Angola et du Sénégal à la CAN.

La Coupe d’Afrique des Nations risque de faire beaucoup de mal à l’Olympique Lyonnais. Et pour cause, le club rhodanien a vu après sa victoire contre Le Havre deux de ses tauliers s’en aller pour défendre les couleurs de leurs sélections respectives. Clinton Mata va rejoindre l’équipe d’Angola tandis que Moussa Niakhaté va tenter de guider le Sénégal vers le titre. Deux départs forcément préjudiciables pour l’OL et le mot est faible. Au sein d’un effectif très limité en quantité et en qualité, l’ancien joueur de Nottingham Forest et l’ex-défenseur polyvalent de Bruges font office de tauliers et de valeurs sûres pour Paulo Fonseca.

Après la victoire lyonnaise contre les Normands, l’entraîneur portugais de Lyon n’a pas caché que ces deux départs étaient un vrai coup dur pour les Gones. « On assiste à une grande saison de leur part. Nous sommes l’équipe d’Europe avec le plus de ‘’clean sheets’’ et ils n’y sont pas pour rien » a d’abord salué l’ex-entraîneur de Lille et de l’AC Milan avant de poursuivre. « Ce sont de vrais professionnels et de grands leaders. Je leur ai dit que leur départ me provoquait un mélange de sentiments : j’ai envie qu’ils fassent bien à la CAN, mais j’attends aussi leur retour rapide » a lancé avec ironie Paulo Fonseca, qui sait qu’il sera bien difficile de compenser numériquement et qualitativement la présence de ces deux joueurs sur le plan défensif.

Mata, Niakhaté, deux départs qui font mal à l'OL