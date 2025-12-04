ICONSPORT_273659_0002

L’Angola à la CAN avec Clinton Mata

CAN 202504 déc. , 20:22
parGuillaume Conte
0
L’Angola a dévoilé son groupe pour la Coupe d’Afrique des Nations. Les Antilopes Noires peuvent compter sur Clinton Mata, qui sera leur leader défensif, et les joueurs évoluant en Espagne comme David Carmo (Oviedo) ou Randy Nteka (Rayo).
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_278391_0460
CAN 2025

L’Afrique maltraitée, colère à Rennes

ICONSPORT_278902_0028
PSG

PSG : Vitinha l’avoue, il a un faible pour le Bayern

Rachid Ghezzal
OL

L'OL en danger, l'imbroglio Ghezzal devant le TAS

Fil Info

21:30
L’Afrique maltraitée, colère à Rennes
21:00
PSG : Vitinha l’avoue, il a un faible pour le Bayern
20:40
L'OL en danger, l'imbroglio Ghezzal devant le TAS
20:20
Mateta victime de la décision radicale de Crystal Palace
20:00
PSG-Rennes : Luis Enrique prépare une dinguerie avec Dembélé
19:40
De Zerbi n'est pas venu à l'OM pour être barragiste
19:20
PSG : Désiré Doué candidat pour faire pleurer Rennes
19:14
C’est le feu à Nice, l’étrange communication d’INEOS

Derniers commentaires

L'OL en danger, l'imbroglio Ghezzal devant le TAS

Pourquoi faire un article du coup. Vous vous contredisez entre le titre et la fin. L'OL en danger.... Malgré cet imbroglio juridique autour du cas Ghezzal, l’OL ne devrait pas avoir de répercussions sportives. Vous vous emmerdez tellement ??

Entre Pavard et l’OM, ça sent déjà la fin

N'importe quoi, se souvient-on de nos résultats au mois d'aout avant que notre défense soit renforcée, veut-on encore repartir de zéro ?

OL : Une image choque les supporters

Après sa blessure a la cheville, prétendre a changer de club et vouloir participer a la coupe du monde , la question elle est vite répondue.

Lucas Chevalier forfait pour PSG-Rennes

Le seul à payer cette faute c'est notre gardien .Bravo turpin tu es pitoyable

Le Ballon d’Or de Dembélé est honteux pour Diego Simeone

Dembellé a eu la reconnaissance de la tres grande majorité alors ce que pense cet ultra défensif on n'en a rien à foutre

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Toulouse
171445520191
10
Nice
17145271926-7
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

Loading