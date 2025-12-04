L’Angola à la CAN avec Clinton Mata

L'OL en danger, l'imbroglio Ghezzal devant le TAS

Pourquoi faire un article du coup. Vous vous contredisez entre le titre et la fin. L'OL en danger.... Malgré cet imbroglio juridique autour du cas Ghezzal, l’OL ne devrait pas avoir de répercussions sportives. Vous vous emmerdez tellement ??