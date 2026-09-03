OL : Lyon négocie encore un départ majeur

Le mercato a fermé ses portes dans les championnats majeurs, mais l’OL espère encore vendre Nicolas Tagliafico en Turquie ou en Arabie Saoudite dans les jours à venir pour se délester de son imposant salaire.

Le mercato est terminé depuis mardi à 20h mais à Lyon, on a décidé de jouer le temps additionnel. Le club rhodanien a officialisé mercredi la signature de son nouvel ailier Keito Nakamura en provenance de Reims. Le Japonais a été recruté en tant que « joker », les clubs de Ligue 1 ayant le droit à un transfert hors-mercato à condition que le joueur concerné soit recruté dans un autre club français. Le mercato est-il cette fois clos à l’OL avec cette arrivée de Nakamura ?

Pas vraiment si l’on se fie aux informations de L’Equipe du jour. Et pour cause, le quotidien national nous apprend que l’Olympique Lyonnais espère toujours trouver une porte de sortie à Nicolas Tagliafico. Le champion du monde argentin était proche de signer à la Juventus Turin puis à l’Atlético de Madrid cet été. Son arrivée chez les Colchoneros était même en excellente voie, mais elle a capoté à quelques minutes de la fin du mercato espagnol. Un coup dur pour l’OL, qui compte trois joueurs au poste de latéral gauche avec également Abner et Ouédraogo.

Tagliafico en Turquie ou en Arabie Saoudite ?

Le club rhodanien n’a cependant pas abandonné l’idée de se délester de Nicolas Tagliafico et de son imposant salaire puisque le club travaille toujours à son départ en Turquie ou en Arabie Saoudite, où les transferts sont toujours autorisés. L’Equipe confirme que l’OL, malgré les départs d’Afonso Moreira, Malick Fofana, Duje Caleta-Car ou encore Ainsley Maitland-Niles, « a encore besoin de baisser sa masse salariale ». En ce sens, le départ de Tagliafico, qui fait partie des plus gros salaires de l’effectif avec 220.000 euros par mois selon L’Equipe, représenterait une vraie bouffée d’oxygène pour les finances des Gones.