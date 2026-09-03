OL : Lyon négocie encore un départ majeur

OL : Lyon négocie encore un départ majeur

OL03 sept. , 10:30
parCorentin Facy
10
Ajouter comme source préférée sur Google
Le mercato a fermé ses portes dans les championnats majeurs, mais l’OL espère encore vendre Nicolas Tagliafico en Turquie ou en Arabie Saoudite dans les jours à venir pour se délester de son imposant salaire.
Le mercato est terminé depuis mardi à 20h mais à Lyon, on a décidé de jouer le temps additionnel. Le club rhodanien a officialisé mercredi la signature de son nouvel ailier Keito Nakamura en provenance de Reims. Le Japonais a été recruté en tant que « joker », les clubs de Ligue 1 ayant le droit à un transfert hors-mercato à condition que le joueur concerné soit recruté dans un autre club français. Le mercato est-il cette fois clos à l’OL avec cette arrivée de Nakamura ?
Pas vraiment si l’on se fie aux informations de L’Equipe du jour. Et pour cause, le quotidien national nous apprend que l’Olympique Lyonnais espère toujours trouver une porte de sortie à Nicolas Tagliafico. Le champion du monde argentin était proche de signer à la Juventus Turin puis à l’Atlético de Madrid cet été. Son arrivée chez les Colchoneros était même en excellente voie, mais elle a capoté à quelques minutes de la fin du mercato espagnol. Un coup dur pour l’OL, qui compte trois joueurs au poste de latéral gauche avec également Abner et Ouédraogo.

Tagliafico en Turquie ou en Arabie Saoudite ?

Le club rhodanien n’a cependant pas abandonné l’idée de se délester de Nicolas Tagliafico et de son imposant salaire puisque le club travaille toujours à son départ en Turquie ou en Arabie Saoudite, où les transferts sont toujours autorisés. L’Equipe confirme que l’OL, malgré les départs d’Afonso Moreira, Malick Fofana, Duje Caleta-Car ou encore Ainsley Maitland-Niles, « a encore besoin de baisser sa masse salariale ». En ce sens, le départ de Tagliafico, qui fait partie des plus gros salaires de l’effectif avec 220.000 euros par mois selon L’Equipe, représenterait une vraie bouffée d’oxygène pour les finances des Gones.

Lire aussi

L’Atlético s’explique, l’OL et Tagliafico ne vont pas aimerL’Atlético s’explique, l’OL et Tagliafico ne vont pas aimer
Articles Recommandés
Lom Attaque Offensive Saoudienne Pour Cornelius
OM

L’OM attaqué, offensive saoudienne pour Cornelius

C1 Ce Que Luefa Reproche Exactement A Greenwood Et Guendouzi
Ligue des Champions

C1 : Ce que l’UEFA reproche exactement à Greenwood et Guendouzi

Lasse Prete Officiellement Nguessan Prete A Brest
Brest

L'ASSE prête officiellement N’Guessan à Brest

Ol Fofana A Refuse Sunderland Son Agent La Force
OL

OL : Fofana a refusé Sunderland, son agent l’a forcé

Fil Info

03 sept. , 13:20
L’OM attaqué, offensive saoudienne pour Cornelius
03 sept. , 13:00
C1 : Ce que l’UEFA reproche exactement à Greenwood et Guendouzi
03 sept. , 12:46
L'ASSE prête officiellement N’Guessan à Brest
03 sept. , 12:40
OL : Fofana a refusé Sunderland, son agent l’a forcé
03 sept. , 12:20
PSG : Le gros salaire exigé par Kvaratskhelia pour prolonger
03 sept. , 12:00
Un nouveau gardien à l'OM, c'est la douche froide
03 sept. , 11:37
Les croisés après 2 journées, Lens perd un titulaire
03 sept. , 11:30
Une dinguerie à 145 ME, le Real a recalé Mourinho
03 sept. , 11:00
TV : Canal+ recrute Benatia, un Parisien écarté

Derniers commentaires

C1 : Ce que l’UEFA reproche exactement à Greenwood et Guendouzi

Ce serait bien que les lyonnais qui ont insulté sa mère pendant tout le match le soient aussi (sanctionnés et inrterdits de tout match européen sur la saison).

OL : Lyon négocie encore un départ majeur

comme après chaque CM il va en avoir pour 3mois à s'en remettre ( la preuve même pas apte à aider l'OL à passer les turcs ) ; mais il ne voudra pas aller chez les arabes , encore moins chez les turcs .

OL : Lyon négocie encore un départ majeur

comme après chaque CM il va en avoir pour 3mois à s'en remettre ( la preuve même pas apte à aider l'OL à passer les turcs ) ; mais il ne voudra pas aller chez les arabes , encore moins chez les turcs .

FC Nantes : Lepenant, le recrutement express de Nice

Lyon n’avait pas un pourcentage sur la revente car le prix de revente à Nantes était réduit

TV : Canal+ recrute Benatia, un Parisien écarté

une bonne raison de plus de ne pas s'abonner à anal +

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
62200303
2Paris logo
Paris
42110303
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
42110422
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
42110312
5Rennes logo
Rennes
42110541
6Troyes logo
Troyes
42110211
7Lens logo
Lens
32101642
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
32101422
9Angers SCO logo
Angers SCO
32101330
10Strasbourg logo
Strasbourg
3210125-3
11Brest logo
Brest
22020440
12Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
22020440
13Le Mans logo
Le Mans
1201145-1
14Lorient logo
Lorient
1201112-1
15Le Havre logo
Le Havre
1201112-1
16Toulouse logo
Toulouse
1201124-2
17Nice logo
Nice
1201103-3
18Auxerre logo
Auxerre
0200238-5

Loading