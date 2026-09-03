L1 : Pourquoi le match Toulouse-Lille se joue un jeudi soir

La 3e journée de Ligue 1 débute dès ce jeudi soir avec le match entre Toulouse et Lille fixé à un horaire inhabituel. Un choix de Ligue1+ contraint par la programmation du LOSC en Ligue des Champions.

Fait très inhabituel, la troisième journée de Ligue 1 va démarrer ce jeudi à 20h45 au lieu de démarrer le vendredi soir comme c’est le cas avec une programmation classique. Lille se déplace à Toulouse pour ouvrir le bal de cette troisième journée, et de nombreux téléspectateurs et amoureux du championnat de France se demandent pourquoi Ligue1+ a fait le choix d’une telle programmation en ce début du mois de septembre.

L’Equipe a répondu à cette interrogation dans son édition du jour et sans surprise, le choix d’avancer Toulouse-Lille au jeudi soir est une conséquence des programmations de l’UEFA sur les matchs de Ligue des Champions de la semaine prochaine. L’instance européenne a décidé de programmer le premier match du LOSC (réception du Betis Séville) au mardi soir. L’UEFA avait également décidé de faire jouer l’OL le mardi soir, dans le cas où Lyon se serait qualifié contre le Fenerbahçe en barrage.

Une programmation contrainte par l'UEFA

Pour permettre aux clubs français d’avoir au moins quatre jours de repos, Ligue1+ devait donc programmer l’OL et Lille le vendredi soir, en plus de PSG-Monaco. Plutôt que de créer un embouteillage le même jour, qui n’aurait pas permis aux téléspectateurs de voir tous les matchs individuellement, la décision a donc été prise par Ligue1+ de programmer Toulouse-Lille au jeudi, ce que les deux clubs ont accepté. Les accroc à notre ligue des talents pourront donc regarder de la Ligue 1 pendant quatre soirs consécutifs ce week-end.