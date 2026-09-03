OL : Un défenseur central débarque d'Autriche

La première qui pouvait le sanctionner était sa femme, ce qu'elle n'a pas fait et même pardonné puisqu'ils sont encore ensemble. Contrairement au cas Bruel...
Ce serait bien que les lyonnais qui ont insulté sa mère pendant tout le match le soient aussi (sanctionnés et inrterdits de tout match européen sur la saison). Mais peut-être en fais-tu partie ^^
comme après chaque CM il va en avoir pour 3mois à s'en remettre ( la preuve même pas apte à aider l'OL à passer les turcs ) ; mais il ne voudra pas aller chez les arabes , encore moins chez les turcs .
comme après chaque CM il va en avoir pour 3mois à s'en remettre ( la preuve même pas apte à aider l'OL à passer les turcs ) ; mais il ne voudra pas aller chez les arabes , encore moins chez les turcs .
Lyon n’avait pas un pourcentage sur la revente car le prix de revente à Nantes était réduit
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|2
|4
|2
|1
|1
|0
|5
|4
|1
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|3
|2
|1
|0
|1
|6
|4
|2
|3
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|2
|3
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|2
|1
|0
|1
|2
|5
|-3
|2
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|4
|5
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|2
|4
|-2
|1
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|-3
|0
|2
|0
|0
|2
|3
|8
|-5
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