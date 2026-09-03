TV : Canal+ recrute Benatia, un Parisien écarté

C’est la grande surprise de la rentrée sur Canal+, le recrutement de Medhi Benatia comme consultant. L’ancien directeur sportif de l’OM va prendre la place de David Ginola lors des grandes soirées européennes.

A peine libéré de son costume de directeur sportif de l’Olympique de Marseille, Medhi Benatia est déjà de retour dans la lumière . Cette fois, l’ex-capitaine de la Roma n’assurera pas un rôle d’agent de joueurs ou de dirigeant de club. Et pour cause, Canal+ a annoncé cette semaine l’arrivée du Marocain sur ses antennes comme consultant lors des soirées de Ligue des Champions et d’Europa League. Une annonce inattendue d’autant que dans le même temps, Walid Regragui a également été recruté par Canal+ pour lui aussi occuper ce rôle de consultant. Un double recrutement XXL de la part du diffuseur de la coupe d’Europe justifié par Thomas Sénécal, directeur des sports de Canal+, dans les colonnes de L’Equipe.

« Nous échangions depuis plusieurs semaines et cela s'est conclu mardi soir. Il interviendra à l'occasion de soirées européennes, Ligue des champions ou Ligue Europa, mais aussi dans le Late Football Club. Son expérience est multiple, comme joueur de haut niveau au Bayern, à la Juventus, à la Roma, avec la sélection marocaine... Et récemment comme directeur du football à l'OM. Nous allons chercher chez lui sa carrière, son expérience, mais aussi sa jeunesse. C'est un jeune consultant de 39 ans, totalement dans le football game d'aujourd'hui. Puis il a un avis, il est capable de débattre et n'a pas peur de la contradiction » a-t-il argumenté dans le quotidien national au sujet de l’ancien directeur sportif de l’Olympique de Marseille.

Thomas Sénécal a par ailleurs indiqué que David Ginola, présent lors des soirées européennes sur Canal+ depuis plusieurs années, allait moins intervenir en semaine mais davantage le week-end sur la Premier League afin de faire de la place aux nouvelles recrues. « On évolue. David Ginola devient notre ambassadeur de la Premier League à l'international. Il sera plus présent sur le Championnat anglais, mais il pourra être amené à participer à certaines soirées européennes. Walid Regragui, lui, fera ses débuts ce dimanche dans le Canal Football Club et interviendra en effet lors des soirées de Coupe d’Europe » a précisé le patron des sports de Canal+.

Laure Boulleau, Hervé Mathoux, Samir Nasri ou encore Bertrand Latour continueront eux d’intervenir sur le Canal Football Club et lors des soirées de coupe d’Europe. Un casting imposant qui débutera sa saison 2026-2027 ce mardi avec le match entre Lille et le Bétis Séville lors de la 1ère journée de C1.