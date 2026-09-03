ICONSPORT_256887_0562 Benatia

TV : Canal+ recrute Benatia, un Parisien écarté

TV03 sept. , 11:00
parCorentin Facy
6
Ajouter comme source préférée sur Google
C’est la grande surprise de la rentrée sur Canal+, le recrutement de Medhi Benatia comme consultant. L’ancien directeur sportif de l’OM va prendre la place de David Ginola lors des grandes soirées européennes.
A peine libéré de son costume de directeur sportif de l’Olympique de Marseille, Medhi Benatia est déjà de retour dans la lumière. Cette fois, l’ex-capitaine de la Roma n’assurera pas un rôle d’agent de joueurs ou de dirigeant de club. Et pour cause, Canal+ a annoncé cette semaine l’arrivée du Marocain sur ses antennes comme consultant lors des soirées de Ligue des Champions et d’Europa League. Une annonce inattendue d’autant que dans le même temps, Walid Regragui a également été recruté par Canal+ pour lui aussi occuper ce rôle de consultant. Un double recrutement XXL de la part du diffuseur de la coupe d’Europe justifié par Thomas Sénécal, directeur des sports de Canal+, dans les colonnes de L’Equipe.
« Nous échangions depuis plusieurs semaines et cela s'est conclu mardi soir. Il interviendra à l'occasion de soirées européennes, Ligue des champions ou Ligue Europa, mais aussi dans le Late Football Club. Son expérience est multiple, comme joueur de haut niveau au Bayern, à la Juventus, à la Roma, avec la sélection marocaine... Et récemment comme directeur du football à l'OM. Nous allons chercher chez lui sa carrière, son expérience, mais aussi sa jeunesse. C'est un jeune consultant de 39 ans, totalement dans le football game d'aujourd'hui. Puis il a un avis, il est capable de débattre et n'a pas peur de la contradiction » a-t-il argumenté dans le quotidien national au sujet de l’ancien directeur sportif de l’Olympique de Marseille.

Lire aussi

TV : Canal+ s’offre Medhi BenatiaTV : Canal+ s’offre Medhi Benatia
Thomas Sénécal a par ailleurs indiqué que David Ginola, présent lors des soirées européennes sur Canal+ depuis plusieurs années, allait moins intervenir en semaine mais davantage le week-end sur la Premier League afin de faire de la place aux nouvelles recrues. « On évolue. David Ginola devient notre ambassadeur de la Premier League à l'international. Il sera plus présent sur le Championnat anglais, mais il pourra être amené à participer à certaines soirées européennes. Walid Regragui, lui, fera ses débuts ce dimanche dans le Canal Football Club et interviendra en effet lors des soirées de Coupe d’Europe » a précisé le patron des sports de Canal+.
Laure Boulleau, Hervé Mathoux, Samir Nasri ou encore Bertrand Latour continueront eux d’intervenir sur le Canal Football Club et lors des soirées de coupe d’Europe. Un casting imposant qui débutera sa saison 2026-2027 ce mardi avec le match entre Lille et le Bétis Séville lors de la 1ère journée de C1.
Articles Recommandés
ICONSPORT_237170_0626 Cornelius
OM

L’OM attaqué, offensive saoudienne pour Cornelius

ICONSPORT_372729_0266 Greenwood
Ligue des Champions

C1 : Ce que l’UEFA reproche exactement à Greenwood et Guendouzi

Djylian N’Guessan ICONSPORT_346791_0362
Brest

L'ASSE prête officiellement N’Guessan à Brest

ICONSPORT_372974_0154 Fofana
OL

OL : Fofana a refusé Sunderland, son agent l’a forcé

Fil Info

03 sept. , 13:20
L’OM attaqué, offensive saoudienne pour Cornelius
03 sept. , 13:00
C1 : Ce que l’UEFA reproche exactement à Greenwood et Guendouzi
03 sept. , 12:46
L'ASSE prête officiellement N’Guessan à Brest
03 sept. , 12:40
OL : Fofana a refusé Sunderland, son agent l’a forcé
03 sept. , 12:20
PSG : Le gros salaire exigé par Kvaratskhelia pour prolonger
03 sept. , 12:00
Un nouveau gardien à l'OM, c'est la douche froide
03 sept. , 11:37
Les croisés après 2 journées, Lens perd un titulaire
03 sept. , 11:30
Une dinguerie à 145 ME, le Real a recalé Mourinho
03 sept. , 10:30
OL : Lyon négocie encore un départ majeur

Derniers commentaires

C1 : Ce que l’UEFA reproche exactement à Greenwood et Guendouzi

Ce serait bien que les lyonnais qui ont insulté sa mère pendant tout le match le soient aussi (sanctionnés et inrterdits de tout match européen sur la saison).

OL : Lyon négocie encore un départ majeur

comme après chaque CM il va en avoir pour 3mois à s'en remettre ( la preuve même pas apte à aider l'OL à passer les turcs ) ; mais il ne voudra pas aller chez les arabes , encore moins chez les turcs .

OL : Lyon négocie encore un départ majeur

comme après chaque CM il va en avoir pour 3mois à s'en remettre ( la preuve même pas apte à aider l'OL à passer les turcs ) ; mais il ne voudra pas aller chez les arabes , encore moins chez les turcs .

FC Nantes : Lepenant, le recrutement express de Nice

Lyon n’avait pas un pourcentage sur la revente car le prix de revente à Nantes était réduit

TV : Canal+ recrute Benatia, un Parisien écarté

une bonne raison de plus de ne pas s'abonner à anal +

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
62200303
2Paris logo
Paris
42110303
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
42110422
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
42110312
5Rennes logo
Rennes
42110541
6Troyes logo
Troyes
42110211
7Lens logo
Lens
32101642
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
32101422
9Angers SCO logo
Angers SCO
32101330
10Strasbourg logo
Strasbourg
3210125-3
11Brest logo
Brest
22020440
12Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
22020440
13Le Mans logo
Le Mans
1201145-1
14Lorient logo
Lorient
1201112-1
15Le Havre logo
Le Havre
1201112-1
16Toulouse logo
Toulouse
1201124-2
17Nice logo
Nice
1201103-3
18Auxerre logo
Auxerre
0200238-5

Loading