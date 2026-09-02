L’Atlético s’explique, l’OL et Tagliafico ne vont pas aimer

L’Atlético s’explique, l’OL et Tagliafico ne vont pas aimer

OL02 sept. , 16:00
parEric Bethsy
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Annoncé proche de l’Atlético Madrid en fin de mercato, Nicolas Tagliafico est finalement resté à l’Olympique Lyonnais. Contrairement à ce qui était expliqué dans un premier temps, le départ avorté du latéral gauche n’aurait rien à voir avec un problème de masse salariale du côté espagnol.
Le moins que l’on puisse dire, c’est que les dernières heures du mercato ont été agitées à l’Olympique Lyonnais. Le feuilleton Malick Fofana a connu plusieurs rebondissements jusqu’à l’officialisation de son transfert à Sunderland. Quant à Nicolas Tagliafico, les revirements de situation l’ont finalement contraint à rester. Le latéral gauche un temps convoité par la Juventus Turin était pourtant annoncé proche de l’Atlético Madrid.
Ce mardi, les dirigeants des Colchoneros ont longtemps discuté avec l’Argentin, apprécié pour son profil défensif et son expérience. Mais l’opération a fini par capoter juste avant la fermeture du marché des transferts. En cause, d’après les premières informations qui circulaient, un obstacle financier du côté de l’Atlético Madrid. Sauf que le club madrilène donne une autre version. Auprès du quotidien Marca, les Rojiblancos assurent qu’ils avaient bien les moyens de recruter Nicolas Tagliafico. Il s’agirait simplement d’un choix sportif étant donné que le géant de Liga aurait lui-même annulé la signature du Gone afin de privilégier le jeune Dani Martinez, issu du centre de formation.

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Une décision plutôt étonnante sachant que l’Espagnol âgé de 22 ans évolue principalement au poste de défenseur central. Quoi qu’il en soit, la préférence de l’Atlético Madrid pour un jeune inexpérimenté a de quoi agacer le vice-champion du monde 2026, planté à la dernière minute. On peut aussi imaginer un certain mécontentement au sein de la direction de l’Olympique Lyonnais, toujours en difficulté avec sa masse salariale. Ce qui a d’ailleurs empêché l’arrivée en prêt du milieu français Youssouf Fofana en provenance de l’AC Milan.
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Derniers commentaires

OL : Un lycéen de 17 ans tabassé après des insultes racistes

Ah bah tiens qu'elle surprise !! Il y pas plus déshumanisé qu'une pourriture d'extrême droite !!

OL : Un lycéen de 17 ans tabassé après des insultes racistes

mais Leogets, c'est de ma faute si ce que je vote au premier tour n'est jamais eu 2eme?? Donc oui partir du moment qu il y a le FN au 2eme, je vote SYSTEMTIQUMENT CONTRE

OL : Un lycéen de 17 ans tabassé après des insultes racistes

Rick morty, idiot que tu es, il n'éxiste pas une seule personne condamné pour racisme dans les rangs de lfi, ces gens la sont propres, tout simplement. Contrairement au RN dont plusieurs membres sont condamnés pour racisme et antisémitisme et dont TOUS les membres sont condamnés pour vol d'argent public. Quand je disais plus haut que tout était inversé dans ce pays de tarés, je pense exactement a quelqu'un comme toi.

OL : Un lycéen de 17 ans tabassé après des insultes racistes

Bah ouais ... mais c'est pas propre à l'antisémitisme de vouloir minimiser ou maximiser les choses ! C'est propres aux médias mainstream .. Perso je préfère aller voir des médias d'autres pays qui ont un regard extérieur que tous les nôtres qui sont à la solde de quelques groupes de presse.

OL : Un lycéen de 17 ans tabassé après des insultes racistes

Bein moi ca sera LFi au 2eme si c'est le FN en face.... Et je n'aurai pas voter LFI au premier hein...

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