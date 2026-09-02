L’Atlético s’explique, l’OL et Tagliafico ne vont pas aimer

Ah bah tiens qu'elle surprise !! Il y pas plus déshumanisé qu'une pourriture d'extrême droite !!
mais Leogets, c'est de ma faute si ce que je vote au premier tour n'est jamais eu 2eme?? Donc oui partir du moment qu il y a le FN au 2eme, je vote SYSTEMTIQUMENT CONTRE
Rick morty, idiot que tu es, il n'éxiste pas une seule personne condamné pour racisme dans les rangs de lfi, ces gens la sont propres, tout simplement. Contrairement au RN dont plusieurs membres sont condamnés pour racisme et antisémitisme et dont TOUS les membres sont condamnés pour vol d'argent public. Quand je disais plus haut que tout était inversé dans ce pays de tarés, je pense exactement a quelqu'un comme toi.
Bah ouais ... mais c'est pas propre à l'antisémitisme de vouloir minimiser ou maximiser les choses ! C'est propres aux médias mainstream .. Perso je préfère aller voir des médias d'autres pays qui ont un regard extérieur que tous les nôtres qui sont à la solde de quelques groupes de presse.
Bein moi ca sera LFi au 2eme si c'est le FN en face.... Et je n'aurai pas voter LFI au premier hein...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|2
|4
|2
|1
|1
|0
|5
|4
|1
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|3
|2
|1
|0
|1
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|2
|3
|2
|1
|0
|1
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|2
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|1
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|3
|0
|3
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|1
|0
|1
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|5
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|4
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|0
|2
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|4
|5
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|2
|4
|-2
|1
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|-3
|0
|2
|0
|0
|2
|3
|8
|-5
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Le transfert de Nicolas Tagliafico de Lyon à l'Atlético Madrid a avorté à cause du plafond salariale fixé par la Liga. En effet, les Colchoneros ont dépassé cette limite et n'ont pas réussi à équilibre leur compte. #Mercato