Une dinguerie à 145 ME, le Real a recalé Mourinho

Une dinguerie à 145 ME, le Real a recalé Mourinho

Liga03 sept. , 11:30
parCorentin Facy
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Le Real Madrid a réalisé un mercato important en faisant venir Diomande, Cucurella ou encore Dumfries et Konaté. José Mourinho a toutefois milité pour un renfort de plus : Enzo Fernandez.
Après une deuxième année blanche en 2025-2026, le Real Madrid a mis les bouchées doubles lors de ce mercato estival dans le but de combler le retard avec le FC Barcelone. Le club de la Casa Blanca est allé chercher José Mourinho et a offert au Special One un superbe effectif en recrutant des joueurs du calibre de Bernardo Silva, Konaté, Dumfries, Cucurella, Diomande et le jeune Espi. De quoi nourrir de belles ambitions et espérer revenir dans la bataille pour le titre de champion d’Espagne contre le FC Barcelone.
José Mourinho est forcément satisfait de ce mercato… même si le Portugais souhaitait faire venir un joueur de plus pour renforcer son milieu de terrain. Selon The Athletic, l’entraîneur du Real Madrid a longtemps milité en interne et notamment auprès de Florentino Pérez pour obtenir la signature d’Enzo Fernandez. L’international argentin voulait quitter Chelsea depuis plusieurs semaines et avait fait de nombreux appels du pied au Real Madrid dans la presse. Son départ était une quasi-certitude et José Mourinho se voyait bien en profiter pour récupérer un milieu de terrain de classe internationale.

Mourinho rêvait d'Enzo Fernandez au Real

Face au prix démesuré exigé par Chelsea, le Real Madrid a toutefois dit non à José Mourinho et n’a pas enclenché de démarches concrètes pour recruter Enzo Fernandez. La preuve, l’Argentin a finalement pris la direction de Manchester City dans les dernières heures du mercato pour une somme totalement dingue de 145 millions d’euros. Un tarif sur lequel le Real Madrid, qui a payé 125 millions d’euros pour Yan Diomande, ne voulait pas s’aligner afin de recruter Enzo Fernandez. C’est donc avec Valverde, Bernardo Silva, Camavinga, Bellingham et Tchouaméni que José Mourinho va devoir bâtir son milieu de terrain pour la saison de la reconquête.
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