Le PSG s'offre un cadeau à 500K, la polémique est oubliée

Le PSG reçoit l'AS Monaco ce vendredi soir en Ligue 1. Le Parc des Princes sortira son plus bel habit pour la réception de ses champions d'Europe.

Le Paris Saint-Germain recevra enfin un match de Ligue 1 cette saison. Ce sera face à l'AS Monaco ce vendredi soir au Parc des Princes. L'enceinte francilienne n'était pas disponible pour accueillir le Stade Rennais lors de la première journée de championnat, du fait d'une pelouse en piteux état. De quoi déclencher par la suite une vive polémique, alors que le Stade Rennais a dû organiser en vitesse la réception du PSG . Afin de ne plus être embêtée par sa pelouse, qui a récemment souffert d'un champignon, la direction francilienne a mis le paquet pour s'acheter un tout nouveau gazon.

Le Parc des Princes fera fort face à l'AS Monaco

D'après Le Parisien, le PSG proposera en effet une toute nouvelle pelouse pour la rencontre contre l'AS Monaco. Cette pelouse vient tout droit d'Irlande et devra rapidement faire oublier l'ancienne surface. Jonathan Calderwood, jardinier réputé et salarié du Paris Saint-Germain depuis de nombreuses saisons maintenant, a donc un tout nouveau jouet à sa disposition. Dans le détail, il s'agit de 700 rouleaux importés d'Irlande, qui ont été posés en trois jours, du 26 au 28 août. À noter que le prix de cette pelouse serait de 500 000 euros. Pour rappel, le PSG a écopé de 150 000 euros d'amende pour ne pas avoir pu organiser la réception du Stade Rennais pour le compte de la première journée de Ligue 1.

Si la pelouse sera belle, le Paris Saint-Germain doit désormais lancer la machine en championnat après deux matchs nuls de suite contre Rennes et le LOSC. Luis Enrique sera une nouvelle fois amené à faire des choix forts dans son onze de départ.