L’OL officialise l’arrivée de Nakamura pour 20 ME

Au lendemain de la date de clôture du mercato, l’OL a officialisé la signature de Keito Nakamura en provenance du Stade de Reims. Il signe pour quatre ans en tant que joker pour 20 millions d’euros bonus compris.

« L’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer l’arrivée de l’international japonais Keito Nakamura, en provenance du Stade de Reims, pour quatre saisons, soit jusqu’au 30 juin 2030. Le montant du transfert s’élève à 1M€ fixe, auquel pourront s'ajouter des indemnités variables pouvant atteindre un montant maximum de 19M€, ainsi qu'un intéressement maximum de 12,5% sur une éventuelle plus-value future » détaille le club rhodanien sur son site internet. L’Equipe indique de son côté que de nombreux bonus sont très difficiles à atteindre et que logiquement, l’OL n’aura donc pas à débourser 20 millions d’euros pour Keito Nakamura mais plus probablement une somme comprise entre 12 et 15 millions d'euros.