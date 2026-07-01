OL : Un échange inattendu, Fonseca sort le champagne

Paulo Fonseca rêve toujours de récupérer Roman Yaremchuk cet été. Deux nouvelles informations rendent le retour de l'Ukrainien envisageable désormais.

L’Olympique Lyonnais compte bien profiter des soldes d’été qui viennent de débuter, pour trouver un joueur qui fait saliver Paulo Fonseca. L’entraineur portugais ne l’a jamais caché, il a insisté personnellement pour faire venir Roman Yaremchuk dans le Rhône. L’attaquant ukrainien se morfondait en Grèce, et son prêt lui a permis de prendre ses marques, de peser sur les défenses en numéro 9 et de permettre à des joueurs comme Endrick ou Afonso Moreira de se donner à fond sur les ailes.

Mais à l’heure de la reprise, aucun des trois joueurs cités n’est là. Si revoir le Brésilien ou le Portugais est impossible, l’OL n’a pas perdu tout espoir pour l’Ukrainien. Et cela pour deux raisons.

La presse grecque évoque la reprise de l’entrainement de Yaremchuk à l’Olympiakos, où il est donc revenu de son prêt. Son entraineur Mendilibar lui a confirmé qu’il ne comptait tout simplement pas sur lui, et lui a conseillé de se trouver un nouveau club. Le souhait de l’ancien joueur de Kiev, c’est de revenir à l’OL où il a adoré son aventure, en plus de sa complicité avec Fonseca. La formation du Pirée n’a pas changé sa version des faits, et demande au moins 5 ME pour laisser filer l’attaquant de 30 ans.

L'Olympiakos intéressé par un Lyonnais en échange

Un prix que Lyon n’a pour le moment jamais voulu payer. Néanmoins, une solution pourrait apparaitre étant donné l’intérêt de l’Olympiakos pour Nicolas Tagliafico. L’Argentin est un joueur que l’entraineur espagnol du club grec souhaite avoir dans son effectif. L’OL n’est pour le moment pas fermé aux offres pour son arrière gauche qui a très mal terminé la saison dernière. Il reste à savoir si les deux clubs vont trouver un terrain d’entente, alors que chaque formation souhaite un joueur de l’autre effectif.