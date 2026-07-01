OL : Un échange inattendu, Fonseca sort le champagne

OL : Un échange inattendu, Fonseca sort le champagne

OL01 juil. , 12:20
parGuillaume Conte
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Paulo Fonseca rêve toujours de récupérer Roman Yaremchuk cet été. Deux nouvelles informations rendent le retour de l'Ukrainien envisageable désormais.
L’Olympique Lyonnais compte bien profiter des soldes d’été qui viennent de débuter, pour trouver un joueur qui fait saliver Paulo Fonseca. L’entraineur portugais ne l’a jamais caché, il a insisté personnellement pour faire venir Roman Yaremchuk dans le Rhône. L’attaquant ukrainien se morfondait en Grèce, et son prêt lui a permis de prendre ses marques, de peser sur les défenses en numéro 9 et de permettre à des joueurs comme Endrick ou Afonso Moreira de se donner à fond sur les ailes.
Mais à l’heure de la reprise, aucun des trois joueurs cités n’est là. Si revoir le Brésilien ou le Portugais est impossible, l’OL n’a pas perdu tout espoir pour l’Ukrainien. Et cela pour deux raisons.
La presse grecque évoque la reprise de l’entrainement de Yaremchuk à l’Olympiakos, où il est donc revenu de son prêt. Son entraineur Mendilibar lui a confirmé qu’il ne comptait tout simplement pas sur lui, et lui a conseillé de se trouver un nouveau club. Le souhait de l’ancien joueur de Kiev, c’est de revenir à l’OL où il a adoré son aventure, en plus de sa complicité avec Fonseca. La formation du Pirée n’a pas changé sa version des faits, et demande au moins 5 ME pour laisser filer l’attaquant de 30 ans.

L'Olympiakos intéressé par un Lyonnais en échange

Un prix que Lyon n’a pour le moment jamais voulu payer. Néanmoins, une solution pourrait apparaitre étant donné l’intérêt de l’Olympiakos pour Nicolas Tagliafico. L’Argentin est un joueur que l’entraineur espagnol du club grec souhaite avoir dans son effectif. L’OL n’est pour le moment pas fermé aux offres pour son arrière gauche qui a très mal terminé la saison dernière. Il reste à savoir si les deux clubs vont trouver un terrain d’entente, alors que chaque formation souhaite un joueur de l’autre effectif.
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Derniers commentaires

LFP : Le directeur général Arnaud Rouger démissionne

Ce qui te caractérise en plus d'être un débile, c'est ton absence de remise en question. Mais remarque, ça va de paire^^

OL : Un échange inattendu, Fonseca sort le champagne

oui plus 2 millions pour l'OL

« Intransférable » : Le PSG verrouille sa star à 135 ME

Ou as tu vu qu il veut partir ? C est le PSG qui envisage de le vendre car il arrive ds les deux dernieres années de son contrat et que pour l instant sa prolongation n avance pas ...

Officiel : Bruno Genesio nouvel entraineur de l’OM

Bah quand tu changes l'armateur et le capitaine, même si c'est le même bateau c'est pas dit qu'il ira dans les mêmes eaux.^^ En l’occurrence, Lorenzi tout comme Genesio ont des réputations de bâtisseurs. On nous reproche bien assez de vivre dans le passé. Aujourd'hui la seule chose du passé qui conditionne la gestion de l'effectif c'est le manque de moyens et l'obligation de faire avec. Et ça va dans le sens de ce qu'à dit Lorenzi et à l'encontre du turn-over des saisons passées. Je ne vois pas pourquoi on reprocherait à Lorenzi et Genesio les carences de la gestion du trio Longoria-Benatia-De Zerbi. Ni pourquoi on soupçonnerait Lorenzi-Genesio de faire persister ces carences.

« L’OM est un club unique », les premiers mots de Genesio

Tu as déjà trois trolls qui ont immédiatement répondu à l'appel. VDM

Lom Est Un Club Unique Les Premiers Mots De Genesio

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