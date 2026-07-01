OL : Il sauve le club et revient en héros
Afonso Moreira

OL : Il sauve le club et revient en héros

OL01 juil. , 14:40
parQuentin Mallet
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Vendu au Bayer Leverkusen contre 33 millions d'euros bonus compris, Afonso Moreira est revenu au centre d'entrainement de l'Olympique Lyonnais pour dire un dernier au revoir à ses ex-coéquipiers. Sortez les mouchoirs.
Les supporters lyonnais étaient déjà bien tristes de voir partir l'un des joueurs frissons de la saison dernière, cette séquence publiée sur les réseaux sociaux de l'OL ne va rien arranger. Alors que les Gones ont repris l'entrainement depuis le 29 juin et qu'ils préparent tranquillement leur pré-saison, ces derniers ont reçu la visite d'Afonso Moreira. L'international Espoirs portugais est venu adresser un dernier mot à ses désormais ex-coéquipiers lyonnais. Une dernière séquence émotion avant le grand envol vers l'Allemagne et la Bundesliga de celui qui a sorti une saison très remarquée (37 matchs, 8 buts, 11 passes décisives).

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Le départ touchant d'Afonso Moreira

« Je vais en Allemagne la semaine prochaine. Ce qui va le plus me manquer ? Les gens, le staff. Tout le monde a été incroyable avec moi. Les supporters qui m'ont toujours aimé dès le début », a-t-il timidement déclaré au micro du club avant de retrouver une dernière fois les vestiaires du centre d'entrainement lyonnais. Plusieurs de ses coéquipiers en ont profité pour témoigner leur affection pour lui. « Je suis content de le voir, mais je suis triste qu'il s'en aille. Reste le même, ne change jamais s'il te plait », a déclaré Dominik Greif, le gardien de but des Gones.
« Tu as vu comme c'est triste. S'il va me manquer ? Comme un frère. Il est comme un frère. Comme je l'ai dit, c'est l'oncle de mon fils », a expliqué Tyler Morton de son côté. Tout un tas de belles images sur un fond de musique mélancolique. De quoi donner le bourdon aux supporters lyonnais qui auraient aimé le voir porter le maillot des Gones un peu plus longtemps.
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