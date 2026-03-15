OL : Le clapping qui dérange

Les joueurs lyonnais sont allés célébrer le match nul 0-0 au Havre avec leurs supporters. Un comportement assez étonnant alors que l'OL ne gagne plus depuis un mois.

En déplacement au Havre, un Olympique Lyonnais visiblement très fatigué n’a pas vraiment réussi à mettre en place ce qui faisait sa réussite il y a quelques semaines de cela. Mais même en Ligue 1 , l’OL ne parvient plus à trouver la faille et à s’imposer, même s’il reste solide défensivement. Face à une équipe à la lutte pour le maintien et réduite à 10 pour la dernière demi-heure, les joueurs de Paulo Fonseca ont du se contenter d’un point qui fait le bonheur des Normands, et de l’OM qui prend déjà le large pour la troisième place.

A l’issue de la rencontre, les joueurs lyonnais sont allés saluer les supporters qui avaient fait le déplacement. Mais le « clapping » mis en place et effectué sans réel enthousiasme a beaucoup étonné. Il n’y avait pas grand chose à célébrer alors que la dernière victoire remonte à il y a un mois et le succès face à Nice du 15 février.

« Se contenter de ça… », « si même les supporters sont heureux avec ce 0-0 », « les supporters, ils ne réagissent pas ? », « on va célébrer ça ? », « on est vraiment un club de gentil », ont pesté de nombreux supporters, présents surtout sur les réseaux sociaux plus qu’au stade, mais pour qui il va falloir se montrer plus exigeant pour éviter de faire une fin de saison très décevante. A ce rythme, et sans des retours rapides des joueurs blessés, l’OL risque en effet de voir du monde revenir derrière et se mordre les doigts devant les points perdus à un moment déterminant de la saison.