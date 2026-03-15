OL : Le clapping qui dérange

C'est la CRiseee A 12 contre 10 ,un match sur deux en plus 🤣 👊⚽
victime ? joue sans Aubam, Paixao, Gouiri tu vas voir ce qu'elle va donner ton équipe avec les peintres que vous avez derriere
Mec si mc court ne mettrait pas des sous tout les ans vous seriez pareil lol
tu ne connais vraiment rien au ballon, as tu remarqué que lyon progresse par triangualtion, pas seulement 1-2 souvent le ballon revient sur le joueur initial; D'autre part meme si le ballon ne lui revient pas, faute c'est faute
Weah perso je le prendrais bien à la place de AMN, pr le reste je leur laisse, à voir les campagnes europeennes et le contenu de leurs matchs aucun ne fait envie
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|26
|18
|2
|6
|49
|23
|26
|49
|26
|15
|4
|7
|53
|33
|20
|47
|26
|14
|5
|7
|40
|27
|13
|43
|26
|13
|4
|9
|45
|37
|8
|43
|25
|12
|7
|6
|42
|35
|7
|41
|25
|12
|5
|8
|38
|32
|6
|37
|26
|10
|7
|9
|40
|31
|9
|37
|26
|9
|10
|7
|37
|40
|-3
|36
|26
|10
|6
|10
|34
|36
|-2
|34
|26
|9
|7
|10
|37
|32
|5
|32
|26
|9
|5
|12
|23
|32
|-9
|28
|26
|6
|10
|10
|29
|41
|-12
|27
|26
|6
|9
|11
|20
|32
|-12
|27
|26
|7
|6
|13
|32
|48
|-16
|19
|26
|4
|7
|15
|19
|36
|-17
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|26
|3
|4
|19
|25
|60
|-35
Loading
Pas de victoire à nouveau pour l'OL, mais un 20e clean sheet cette saison. Joué et supporters s'en contentent aujourd'hui (0-0).