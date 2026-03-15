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OL : Le clapping qui dérange

OL15 mars , 19:37
parGuillaume Conte
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Les joueurs lyonnais sont allés célébrer le match nul 0-0 au Havre avec leurs supporters. Un comportement assez étonnant alors que l'OL ne gagne plus depuis un mois.
En déplacement au Havre, un Olympique Lyonnais visiblement très fatigué n’a pas vraiment réussi à mettre en place ce qui faisait sa réussite il y a quelques semaines de cela. Mais même en Ligue 1, l’OL ne parvient plus à trouver la faille et à s’imposer, même s’il reste solide défensivement. Face à une équipe à la lutte pour le maintien et réduite à 10 pour la dernière demi-heure, les joueurs de Paulo Fonseca ont du se contenter d’un point qui fait le bonheur des Normands, et de l’OM qui prend déjà le large pour la troisième place.
A l’issue de la rencontre, les joueurs lyonnais sont allés saluer les supporters qui avaient fait le déplacement. Mais le « clapping » mis en place et effectué sans réel enthousiasme a beaucoup étonné. Il n’y avait pas grand chose à célébrer alors que la dernière victoire remonte à il y a un mois et le succès face à Nice du 15 février.
« Se contenter de ça… », « si même les supporters sont heureux avec ce 0-0 », « les supporters, ils ne réagissent pas ? », « on va célébrer ça ? », « on est vraiment un club de gentil », ont pesté de nombreux supporters, présents surtout sur les réseaux sociaux plus qu’au stade, mais pour qui il va falloir se montrer plus exigeant pour éviter de faire une fin de saison très décevante. A ce rythme, et sans des retours rapides des joueurs blessés, l’OL risque en effet de voir du monde revenir derrière et se mordre les doigts devant les points perdus à un moment déterminant de la saison.
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Derniers commentaires

L1 : L'OL bute sur Le Havre et laisse l'OM filer

C'est la CRiseee A 12 contre 10 ,un match sur deux en plus 🤣 👊⚽

OL : Le clapping qui dérange

victime ? joue sans Aubam, Paixao, Gouiri tu vas voir ce qu'elle va donner ton équipe avec les peintres que vous avez derriere

OL : Le clapping qui dérange

Mec si mc court ne mettrait pas des sous tout les ans vous seriez pareil lol

OL : Le clapping qui dérange

tu ne connais vraiment rien au ballon, as tu remarqué que lyon progresse par triangualtion, pas seulement 1-2 souvent le ballon revient sur le joueur initial; D'autre part meme si le ballon ne lui revient pas, faute c'est faute

L1 : L'OL bute sur Le Havre et laisse l'OM filer

Weah perso je le prendrais bien à la place de AMN, pr le reste je leur laisse, à voir les campagnes europeennes et le contenu de leurs matchs aucun ne fait envie

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
Monaco
4326134945378
6
Rennes
4325127642357
7
LOSC Lille
4125125838326
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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