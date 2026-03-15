L1 : L'OL bute sur Le Havre et laisse l'OM filer

26e journée de Ligue 1

Stade Océane

Le HAC et l'OL font match nul : 0 à 0

Ce dimanche en Ligue 1 face au Havre, l’OL a manqué l’occasion de rester au contact de l’OM. Les hommes de Paulo Fonseca repartent de Normandie avec seulement un point.

L’ OL traverse une période difficile et doit rester vigilant pour ne pas perdre du terrain. Les Gones étaient en déplacement sur la pelouse du Havre ce dimanche et espéraient repartir avec les trois points. Mais le HAC, solide sur ses terres, a donné du fil à retordre au collectif lyonnais. En première période, les débats ont été très équilibrés : les deux équipes ont eu des occasions, mais Mory Diaw et Rémy Descamps ont sauvé leur camp avec des arrêts décisifs.

Au retour des vestiaires, le match s’est encore emballé. L’OL a touché le montant après une reprise acrobatique de Tyler Morton, puis a vu un but de Corentin Tolisso annulé pour hors-jeu sur la même action. Le Havre, de son côté, a également trouvé le poteau quelques instants plus tard.

Les Normands se seront montrés solides défensivement, malgré l’expulsion logique de Stéphan Zagadou à la 55e minute, suite à un accrochage avec Endrick en position de dernier défenseur. Le HAC a même eu d’autres opportunités de marquer après ce fait de jeu malgré la domination globale des Rhodaniens, également frustrés par les interventions de grande classe de Diaw.

Avec ce match nul, l’OL reste 4e, mais est désormais à deux points de l’OM, troisième. Le Stade Rennais pourrait revenir à un point des Lyonnais en cas de victoire ce soir contre le LOSC.

L’OL termine donc une semaine décevante et entame une période délicate, avec le retour face au Celta Vigo en huitièmes de finale de la Ligue Europa et la réception d’un AS Monaco très en forme dimanche prochain.