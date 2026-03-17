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OL : Lyon capitule pour Jonathan David, c'est mort

OL17 mars , 12:40
parCorentin Facy
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Intéressé par Jonathan David afin de succéder à Endrick en attaque la saison prochaine, l’OL a reçu une très mauvaise nouvelle dans le dossier de l’attaquant canadien de la Juventus Turin.
Paulo Fonseca garde un excellent souvenir de Jonathan David lorsque l’entraîneur portugais avait le buteur de 26 ans sous ses ordres à Lille. C’est ainsi que l’Olympique Lyonnais a flairé la bonne affaire en se rapprochant du buteur canadien, en manque de temps de jeu à la Juventus Turin, dans l’optique de la saison prochaine. Après avoir relancé Endrick grâce à un prêt en provenance du Real Madrid, l’OL se voyait bien refaire le coup mais cette fois avec Jonathan David. Un prêt d’un an du Canadien pouvait permettre à Lyon de bénéficier des services d’un attaquant expérimenté de Ligue 1 et à la Juventus Turin de retrouver en 2027 un joueur reboosté et à la valeur marchande revue à la hausse.
Le bon plan des Gones est toutefois en passe de s’écrouler. Et pour cause, le journaliste Ekrem Konur est catégorique : la Juventus Turin n’acceptera aucune offre de prêt sans option d’achat pour Jonathan David l’été prochain. Un an seulement après le recrutement de l’attaquant canadien, la Vieille Dame est prête à s’en séparer mais à condition qu’il s’agisse d’un transfert permettant aux Bianconeri de réaliser une belle plus-value, après l’avoir fait venir pour zéro euro en provenance de Lille. En Italie, la somme de 25 millions d’euros est évoquée pour recruter Jonathan David, un prix sans doute trop important pour l’Olympique Lyonnais au vu des finances toujours fragiles du club dirigé par Michele Kang.
Notre confrère confirme par ailleurs que l’Olympique de Marseille est en revanche en très bonne position dans le dossier et qu’il ne serait pas étonnant de voir les Phocéens soumettre une offre à la Juventus Turin en cas de qualification directe en Ligue des Champions. Des clubs de Premier League suivent également la situation de Jonathan David de près. Mais pour l’OL, cette piste est certainement à ranger au fond d’un tiroir. Ce qui n’empêchera pas Matthieu Louis-Jean de suivre l’évolution du dossier, au cas où une opportunité existe de faire venir Jonathan David en prêt à la fin du mercato estival.
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je ne trouve pas que ce sont 2 flops. ils ont ete blessé, et on connait deja les qualités de Medina Traoré a eu aussi une bonne periode, mais ne joue pas assez. donc pour moi ce ne sont pas des flops

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Traoré remplaçant de Paixao, ça fera l'affaire. Pour 7M c'est correct. Weah fait le taf donc pas de pb. Quant à Médina, il fera le taf dans une défense à 2 DC, pas 3. Tout dépendra 1) de notre classement final, C1 ou pas C1 2) de la tactique que voudra mettre en place Beye , à 3 ou 4 derrière. Mais ça fait quand même 3 joueurs pour l'effectif de l'année prochaine. C'est fini le mercato made in Longoria... Le milieu sera notre principal chantier de toute façon.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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