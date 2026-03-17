OL : Lyon capitule pour Jonathan David, c'est mort

Intéressé par Jonathan David afin de succéder à Endrick en attaque la saison prochaine, l’OL a reçu une très mauvaise nouvelle dans le dossier de l’attaquant canadien de la Juventus Turin.

Paulo Fonseca garde un excellent souvenir de Jonathan David lorsque l’entraîneur portugais avait le buteur de 26 ans sous ses ordres à Lille. C’est ainsi que l’Olympique Lyonnais a flairé la bonne affaire en se rapprochant du buteur canadien, en manque de temps de jeu à la Juventus Turin, dans l’optique de la saison prochaine. Après avoir relancé Endrick grâce à un prêt en provenance du Real Madrid, l’OL se voyait bien refaire le coup mais cette fois avec Jonathan David . Un prêt d’un an du Canadien pouvait permettre à Lyon de bénéficier des services d’un attaquant expérimenté de Ligue 1 et à la Juventus Turin de retrouver en 2027 un joueur reboosté et à la valeur marchande revue à la hausse.

Le bon plan des Gones est toutefois en passe de s’écrouler. Et pour cause, le journaliste Ekrem Konur est catégorique : la Juventus Turin n’acceptera aucune offre de prêt sans option d’achat pour Jonathan David l’été prochain. Un an seulement après le recrutement de l’attaquant canadien, la Vieille Dame est prête à s’en séparer mais à condition qu’il s’agisse d’un transfert permettant aux Bianconeri de réaliser une belle plus-value, après l’avoir fait venir pour zéro euro en provenance de Lille. En Italie, la somme de 25 millions d’euros est évoquée pour recruter Jonathan David, un prix sans doute trop important pour l’Olympique Lyonnais au vu des finances toujours fragiles du club dirigé par Michele Kang.