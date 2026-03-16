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Jonathan David à Marseille, l’OM double l’OL !

OM16 mars , 8:40
parCorentin Facy
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Intéressé par Jonathan David, l’OL n’est pas le seul club français à courtiser l’attaquant canadien de la Juventus Turin. L’OM est également sur les rangs et rêve de l’ancien Lillois pour succéder à Pierre-Emerick Aubameyang.
En difficulté depuis son arrivée à la Juventus Turin, où il peine à s’imposer comme titulaire, Jonathan David a des touches en Ligue 1. On le sait depuis plusieurs jours, l’attaquant canadien est une cible de l’Olympique Lyonnais. Paulo Fonseca a travaillé avec le buteur turinois à Lille et rêve de l’attirer dans la capitale des Gaules. L’OL n’est pas le seul club de Ligue 1 sur les rangs. Tuttosport, qui confirme l’intérêt de Lyon pour David, nous apprend que l’Olympique de Marseille est également sur les rangs.
Le club phocéen se prépare à un nouveau bouleversement de son effectif l’été prochain et le secteur offensif n’y échappera pas. Du haut de ses 36 ans, Pierre-Emerick Aubameyang n’est pas certain de poursuivre l’aventure en Provence. En cas de départ du Gabonais, Medhi Benatia et Habib Beye souhaiterait faire venir Jonathan David. Les dirigeants de l’OM apprécient l’expérience du Canadien et le fait qu’il soit déjà parfaitement adapté à la Ligue 1.

L'OM plutôt que l'OL pour David ?

Le board olympien le juge par ailleurs complémentaire d’Amine Gouiri et estime que les deux hommes pourraient même évoluer ensemble. La piste Jonathan David est néanmoins conditionnée à une qualification directe en Ligue des Champions selon le média italien, qui met en avant les « excellentes relations » entre l’OM et la Juventus, notamment après le transfert de Timothy Weah l’été dernier. Les dirigeants des deux clubs sont unis par des liens forts selon Tuttosport, qui affirme que la piste marseillaise est donc à prendre très au sérieux pour l’avenir de Jonathan David.

Lire aussi

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Une mauvaise nouvelle, forcément, pour l’OL, qui voit débarquer un sérieux concurrent dans ce dossier. D’autant que sur le plan financier, l’OM aura peut-être plus de marge de manoeuvre que Lyon pour proposer un transfert sec à la Juventus Turin. Lyon aimerait boucler le dossier via un prêt, mais ceci a peu de chance d’aboutir. Pour la Vieille Dame, ce sera sans doute une vente ou rien lors du prochain mercato. Pour rappel, le prix fixé par la Juventus Turin est estimé aux alentours des 25 millions d’euros pour Jonathan David. Un montant abordable pour Marseille en cas de qualification en C1.
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Ta connerie oui elle est pire que le rn.

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Comme d'habitude, Foot01, est à côté de la plaque, et n'y connaît rien, ce n'est pas 50% que MU doit récupérer , mais, en 2026 seulement 35%, et en 2027, s'il est encore à L'OM, ce sera 5% de moins🤦 il faudrait se renseigner sur des infos beaucoup plus fiables, que lire les médias😂

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Donc on récapitule...depuis août le Real voudrait : Pacho Hakimi Mendes Vitinha Neves Doué Maintenant Mayulu... 😂😂😂

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Une belle petite remontada demain soir. Ça va être génial ! 🤣

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Étant donné quil a jamais fait quoi que ce soit pour éradiquer la chose dans son stade alors je dirais oui !!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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