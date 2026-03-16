Jonathan David à Marseille, l’OM double l’OL !

Intéressé par Jonathan David, l’OL n’est pas le seul club français à courtiser l’attaquant canadien de la Juventus Turin. L’OM est également sur les rangs et rêve de l’ancien Lillois pour succéder à Pierre-Emerick Aubameyang.

En difficulté depuis son arrivée à la Juventus Turin, où il peine à s’imposer comme titulaire, Jonathan David a des touches en Ligue 1. On le sait depuis plusieurs jours, l’attaquant canadien est une cible de l’Olympique Lyonnais . Paulo Fonseca a travaillé avec le buteur turinois à Lille et rêve de l’attirer dans la capitale des Gaules. L’OL n’est pas le seul club de Ligue 1 sur les rangs. Tuttosport, qui confirme l’intérêt de Lyon pour David, nous apprend que l’Olympique de Marseille est également sur les rangs.

Le club phocéen se prépare à un nouveau bouleversement de son effectif l’été prochain et le secteur offensif n’y échappera pas. Du haut de ses 36 ans, Pierre-Emerick Aubameyang n’est pas certain de poursuivre l’aventure en Provence. En cas de départ du Gabonais, Medhi Benatia et Habib Beye souhaiterait faire venir Jonathan David. Les dirigeants de l’OM apprécient l’expérience du Canadien et le fait qu’il soit déjà parfaitement adapté à la Ligue 1.

L'OM plutôt que l'OL pour David ?

Le board olympien le juge par ailleurs complémentaire d’Amine Gouiri et estime que les deux hommes pourraient même évoluer ensemble. La piste Jonathan David est néanmoins conditionnée à une qualification directe en Ligue des Champions selon le média italien, qui met en avant les « excellentes relations » entre l’OM et la Juventus, notamment après le transfert de Timothy Weah l’été dernier. Les dirigeants des deux clubs sont unis par des liens forts selon Tuttosport, qui affirme que la piste marseillaise est donc à prendre très au sérieux pour l’avenir de Jonathan David.

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