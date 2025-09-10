OL : Lyon bat un étonnant record, merci la DNCG

Dans l’obligation de réduire sa masse salariale et de bouleverser son effectif, l’OL s’est bien adapté aux contraintes imposées et a réussi son début de saison. Le travail de la cellule de recrutement est à souligner.

Le mercato estival a été très agité à l’Olympique Lyonnais . Il faut dire que Matthieu Louis-Jean a été contraint de composer avec les restrictions imposées par la DNCG. L’OL a réduit de plus de moitié sa masse salariale en se séparant de nombreux cadres tels que Perri, Caleta-Car, Thiago Almada, Cherki, Veretout ou encore Lacazette et Mikautadze. Pour compenser ces départs, Lyon n’a pas fait de folies et s’est appuyé principalement sur le travail de sa cellule de recrutement.

Des joueurs méconnus en France ont débarqué à l’instar de Sulc, Morton, Kluivert mais aussi Karabec et Afonso Moreira. Avec tous ces transferts, l’OL a d’ailleurs battu un étonnant record, nous apprend Le Progrès dans son édition du jour. Le quotidien régional explique que l’effectif de Paulo Fonseca est constitué de joueurs issus de 15 nationalités différentes. C’est tout simplement la première fois dans l’histoire de l’Olympique Lyonnais qu’il y a autant de nationalités dans le vestiaire.

15 nationalités à l'OL, un record

« Les limites financières imposées à l’OL ont contraint les dirigeants à être inventifs, pour aller explorer d’autres marchés situés à des étages inférieurs » souligne notre confrère Christian Lanier, persuadé que Lyon n’aurait jamais exploré certains marchés sans les contraintes imposées par la DNCG cet été. « Ce groupe se construit dans la diversité. Et les fans n’ont plus qu’à bien réviser leurs fiches pour connaître ces nouveaux visages » ajoute le média rhônalpin, qui conclut en faisant le bilan des nationalités au sein de l’effectif de l’OL.