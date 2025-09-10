ICONSPORT_268698_0190

OL : Lyon bat un étonnant record, merci la DNCG

OL10 sept. , 19:30
parCorentin Facy
Dans l’obligation de réduire sa masse salariale et de bouleverser son effectif, l’OL s’est bien adapté aux contraintes imposées et a réussi son début de saison. Le travail de la cellule de recrutement est à souligner.
Le mercato estival a été très agité à l’Olympique Lyonnais. Il faut dire que Matthieu Louis-Jean a été contraint de composer avec les restrictions imposées par la DNCG. L’OL a réduit de plus de moitié sa masse salariale en se séparant de nombreux cadres tels que Perri, Caleta-Car, Thiago Almada, Cherki, Veretout ou encore Lacazette et Mikautadze. Pour compenser ces départs, Lyon n’a pas fait de folies et s’est appuyé principalement sur le travail de sa cellule de recrutement.
Des joueurs méconnus en France ont débarqué à l’instar de Sulc, Morton, Kluivert mais aussi Karabec et Afonso Moreira. Avec tous ces transferts, l’OL a d’ailleurs battu un étonnant record, nous apprend Le Progrès dans son édition du jour. Le quotidien régional explique que l’effectif de Paulo Fonseca est constitué de joueurs issus de 15 nationalités différentes. C’est tout simplement la première fois dans l’histoire de l’Olympique Lyonnais qu’il y a autant de nationalités dans le vestiaire.

15 nationalités à l'OL, un record

« Les limites financières imposées à l’OL ont contraint les dirigeants à être inventifs, pour aller explorer d’autres marchés situés à des étages inférieurs » souligne notre confrère Christian Lanier, persuadé que Lyon n’aurait jamais exploré certains marchés sans les contraintes imposées par la DNCG cet été. « Ce groupe se construit dans la diversité. Et les fans n’ont plus qu’à bien réviser leurs fiches pour connaître ces nouveaux visages » ajoute le média rhônalpin, qui conclut en faisant le bilan des nationalités au sein de l’effectif de l’OL.

Lire aussi

OL : Descamps ou Greif, révolution contre Rennes ?OL : Descamps ou Greif, révolution contre Rennes ?
Le groupe de Paulo Fonseca compte sept joueurs français, un Algérien, un Slovaque, trois Anglais, deux Tchèques, trois Belges, un Portugais, un Néerlandais, un Américain, un Uruguayen, un Brésilien, un Argentin, un Sénégalais, un Ghanéen, un Malien et un Marocain. Un mélange qui n’empêche pas l’OL de parfaitement réussir son début de saison puisque les Gones comptent pour l’heure neuf points en trois matchs disputés en Ligue 1.
Derniers commentaires

OM : Balerdi, le cauchemar sans fin !

La modération fait quoi 🤣

OM : Balerdi, le cauchemar sans fin !

Ce qui esf bien avec ce nouveau forum eet que tu ne peux pas mettre en PV ma petite Kenny Du coup, on voit que tu vie sur les articles et que tu ne va jamais sue ceux de ton vieux club de banlieue

OM : « Je n’oublierai jamais », Adrien Rabiot sort du silence

Il faut te calmer. C'est toi qui embrouille, moi je dis seulement ce que j'ai à dire.

OM : « Je n’oublierai jamais », Adrien Rabiot sort du silence

Tu t embrouilles avec tes comptes fake 🤣

OM : « Je n’oublierai jamais », Adrien Rabiot sort du silence

Je me rappelle que cela faisait partie de tes délires parmi d'autre énormités que tu as pu écrire ici.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

Loading