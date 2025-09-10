L’OL l’a zappé, il a une opportunité fantastique

bruno cheyrou attend son cheque pour quitter l ol icon bap 230723 93 063 368009

L'OL a connu dernièrement des changements importants au sein de son organigramme. Bruno Cheyrou a notamment pris la porte suite à l'arrivée de John Textor. 
Bruno Cheyrou était une personnalité importante de l'OL de 2020 à 2023. L'ancien footballeur professionnel était en effet en charge du recrutement des Gones. Mais l'arrivée de John Textor lui aura malheureusement été fatale. Cheyrou quittera définitivement son poste à l'Olympique Lyonnais au début de l'année 2024. L'ancien milieu de terrain, qui possède néanmoins un grand réseau dans le monde du football, n'a pas tardé à rebondir puisqu'il est présent depuis quelques semaines sur l'antenne de Canal+. Mais il aura bientôt un autre poste avec cette fois-ci, plus de responsabilités. 

Cheyrou a rapidement oublié l'OL 

Bruno Cheyrou sera en effet présent à l'UEFA. Le natif de Suresnes intègre le département technique de l'organisme européen en charge de l'évolution des footballeurs. Très heureux de cette nomination, l'ancien de l'OL a notamment réagi : « Ce nouveau défi est une fantastique opportunité de contribuer au football sous un autre angle, en collaborant avec des collègues et des fédérations pour façonner l'avenir du développement des joueurs ». 

A noter que c'est Matthieu Louis-Jean qui a pris son poste de directeur du recrutement à l'OL. Et il n'a pas manqué de travail dernièrement, les Gones faisant face à des problèmes financiers importants. Une nouvelle ère est arrivée à Lyon, à savoir celle de la rigueur. Beaucoup de joueurs sont partis lors du dernier mercato estival, notamment ceux recrutés à l'époque par Bruno Cheyrou. Le club ne peut plus se permettre de vivre au-dessus de ses moyens. Le début de saison est jusqu'à présent parfait en Ligue 1 même si les premières places du classement seront très difficiles à aller chercher. Surtout avec en plus, la Ligue Europa à gérer pour un effectif assez court sur le papier. 
