OL : Descamps ou Greif, révolution contre Rennes ?

La Ligue 1 reprend ses droits ce week-end. L’Olympique
Lyonnais se déplace à Rennes dans l’affiche du dimanche soir. Paulo Fonseca pourrait concocter une petite surprise. Dominik Greif
est pressenti pour faire ses débuts en lieu et place de Rémy Descamps.
Le poste de gardien de but est un sujet important du côté de
l’Olympique Lyonnais
. Depuis le début de saison Rémy Descamps s’est imposé
comme le portier numéro 1 dans la hiérarchie. Après trois rencontres, l’OL n’a
toujours pas concédé le moindre but en championnat. Mais la hiérarchie pourrait
bouger ce week-end. À Rennes, la possibilité existe que Dominik Greif, recruté à la place de Lucas Perri, fasse ses
débuts avec le club rhodanien.
L’OL ne fige pas sa hiérarchie
Le portier Slovaque a débarqué en provenance de Majorque cet
été
contre quatre millions d’euros. Le gardien de 28 ans avait pour mission de
compenser le départ de Lucas Perri et l’imbroglio autour de Matt Turner. Mais
avec les belles performances de Rémy Descamps, Dominik Greif n’a pas encore
débuté dans les cages de l’OL. Avec l’approche de la Coupe d’Europe, Paulo
Fonseca va devoir compter sur deux gardiens de but à 100% pour enchaîner les
matchs et rester compétitif. Dominik Greif va devoir prendre ses marques avant
le début de la campagne d’Europa League. D’où la possibilité d’une
titularisation à Rennes ce dimanche. C’est en tout cas l’avis de certains
observateurs. « Greif va devoir s’installer à un moment ou un autre. Il
y a la Coupe d’Europe qui arrive bientôt, donc il faut qu’il joue pour pouvoir
prendre sa place de numéro 1, »
explique l’ancien gardien Nicolas
Puydebois au média Olympique et Lyonnais.com.
Jorge Maciel, adjoint de Paulo
Fonseca s’était également exprimé sur la question de la concurrence avant la
trêve internationale. « C’est le seul championnat au monde où le
numéro un reste toujours le numéro un, comme si c’était acquis. En France, on
ne se pose jamais la question de la concurrence pour les gardiens. Donc oui, la
hiérarchie reste ouverte. Ce qu’on attend de tous les joueurs, titulaires ou
non, c’est qu’ils s’engagent au maximum pour pousser ceux qui sont en
place, » affirme-t-il. Il ne sera donc pas étonnant de voir Paulo
Fonseca changer son fusil d’épaule dans les buts. Alors Dominik Greif ou Rémy
Descamps, réponse ce dimanche.