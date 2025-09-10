OL : Descamps ou Greif, révolution contre Rennes ?

La Ligue 1 reprend ses droits ce week-end. L’Olympique Lyonnais se déplace à Rennes dans l’affiche du dimanche soir. Paulo Fonseca pourrait concocter une petite surprise. Dominik Greif est pressenti pour faire ses débuts en lieu et place de Rémy Descamps.

Le poste de gardien de but est un sujet important du côté de l’ Olympique Lyonnais . Depuis le début de saison Rémy Descamps s’est imposé comme le portier numéro 1 dans la hiérarchie. Après trois rencontres, l’OL n’a toujours pas concédé le moindre but en championnat. Mais la hiérarchie pourrait bouger ce week-end. À Rennes, la possibilité existe que Dominik Greif, recruté à la place de Lucas Perri, fasse ses débuts avec le club rhodanien.

L’OL ne fige pas sa hiérarchie

Greif va devoir s’installer à un moment ou un autre. Il y a la Coupe d’Europe qui arrive bientôt, donc il faut qu’il joue pour pouvoir prendre sa place de numéro 1, » explique l’ancien gardien Nicolas Puydebois au média Olympique et Lyonnais.com. Le portier Slovaque a débarqué en provenance de Majorque cet été contre quatre millions d’euros. Le gardien de 28 ans avait pour mission de compenser le départ de Lucas Perri et l’imbroglio autour de Matt Turner. Mais avec les belles performances de Rémy Descamps, Dominik Greif n’a pas encore débuté dans les cages de l’OL. Avec l’approche de la Coupe d’Europe, Paulo Fonseca va devoir compter sur deux gardiens de but à 100% pour enchaîner les matchs et rester compétitif. Dominik Greif va devoir prendre ses marques avant le début de la campagne d’Europa League. D’où la possibilité d’une titularisation à Rennes ce dimanche. C’est en tout cas l’avis de certains observateurs. «explique l’ancien gardien Nicolas Puydebois au média Olympique et Lyonnais.com.

Jorge Maciel, adjoint de Paulo Fonseca s’était également exprimé sur la question de la concurrence avant la trêve internationale. « C’est le seul championnat au monde où le numéro un reste toujours le numéro un, comme si c’était acquis. En France, on ne se pose jamais la question de la concurrence pour les gardiens. Donc oui, la hiérarchie reste ouverte. Ce qu’on attend de tous les joueurs, titulaires ou non, c’est qu’ils s’engagent au maximum pour pousser ceux qui sont en place, » affirme-t-il. Il ne sera donc pas étonnant de voir Paulo Fonseca changer son fusil d’épaule dans les buts. Alors Dominik Greif ou Rémy Descamps, réponse ce dimanche.