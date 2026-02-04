Beye sur un siège éjectable, Rennes cible Haise

La crise s’installe à Rennes, sèchement battu par l’OM en huitième de finale de Coupe de France (3-0) et qui vient d’enchaîner un troisième match de suite sans marquer. De quoi fragiliser la position de l’entraîneur Habib Beye.

Dans une mauvaise spirale en Ligue 1 avec un nul contre Le Havre puis deux défaites contre Lorient et Monaco, le Stade Rennais comptait sur la Coupe de France pour retrouver le sourire et le goût de la victoire. C’est raté, les Bretons s’étant lourdement inclinés sur la pelouse du Vélodrome mardi soir (3-0). Un match sans saveur pour les supporters rennais, qui n’auront vibré à aucun instant durant cette partie à sens unique. Plus que jamais, Habib Beye se retrouve dans le viseur des observateurs et semble fragilisé, comme ce fut déjà le cas en octobre dernier avant de finalement enchaîner 8 victoires en 9 matchs.

L’ancien capitaine de l’Olympique de Marseille va devoir s’accrocher pour trouver de nouveaux ressorts afin de relancer une équipe qui semble en total manque de repères. Du côté de la direction du Stade Rennais, on se pose aussi des questions et on se demande si ce n’est pas le moment pour changer d’entraîneur, avant que la situation comptable ne se dégrade de trop au classement. A en croire les échos de l’insider Mohamed Toubache-Ter, le nom de Franck Haise trotte dans la tête des décideurs rennais et notamment d’Arnaud Pouille.

Rennes rêve secrètement de Franck Haise

« Le board sportif qui avait l’intention de débarquer Beye fût un temps va faire le choix de laisser le propriétaire prendre ses responsabilités. Le board sportif n’a pas l’intention de se griller et le concerné peut démentir mais il rêve de… » a publié Mohamed Toubache-Ter avec une photo d’Arnaud Pouille au côté de Franck Haise, son ancien entraîneur lorsque le dirigeant rennais était aux commandes du RC Lens. Sans club depuis son départ de l’OGC Nice il y a un mois, le technicien français de 54 ans verrait sans doute d’un bon oeil une aventure sur le banc breton.

Reste maintenant à voir si le pensionnaire du Roazhon Park prendra la lourde décision de renvoyer Habib Beye ou si l’ex-coach du Red Star bénéficiera encore de quelques semaines pour sauver sa place. La mission sera en tout cas très corsée avec un calendrier infernal dans les deux semaines à venir (Lens-Rennes et Rennes-PSG).