Le PSG négocie la signature de Mac Allister en express

PSG04 févr. , 18:20
parCorentin Facy
1
Le PSG souhaite renforcer son milieu de terrain dans l’optique de l’été prochain et observe avec attention la situation d’Alexis Mac Allister, champion du monde argentin sous contrat jusqu’en 2028 avec Liverpool.
Très discret l’été dernier et cet hiver, le Paris Saint-Germain sera beaucoup plus actif lors du prochain mercato. Les dirigeants franciliens ont déjà prévu de renforcer leur secteur offensif, mais aussi leur milieu de terrain. L’idée est d’apporter davantage de concurrence à Joao Neves, Vitinha et Fabian Ruiz avec l’objectif aussi d’être mieux armé en cas de blessure des trois hommes de base de Luis Enrique. En ce mois de janvier, Dro Fernandez a été recruté à Barcelone mais l’international espagnol constitue davantage un pari sur l’avenir.

Le PSG tape à la porte de Liverpool 

Pour renforcer à court terme le milieu de terrain parisien, Luis Campos a jeté son dévolu sur Alexis Mac Allister. Selon les informations du site Fichajes, le board parisien apprécie énormément le profil de l’international argentin de 27 ans. Dans la force de l’âge, celui qui compte 42 sélections avec l’Abileceste a tout pour plaire à Luis Enrique, avec un énorme abattage au milieu de terrain et une qualité technique qui n’a rien à envier à certains joueurs de l’effectif du PSG.
Titulaire aux yeux d’Arne Slot à Liverpool cette saison (2 passes décisives en Premier League), l’ancien joueur de Brighton n’a toujours pas donné son feu vert aux Reds pour prolonger son contrat qui expire en 2028. A deux ans de la fin de son bail, Alexis Mac Allister pourrait être poussé vers la sortie par la direction de Liverpool, qui souhaite s’éviter de nouveaux cas Salah, Van Dijk ou Konaté avec des éléments forts qui arrivent dans les derniers mois de leur contrat et qui négocient le moindre centime jusqu’au dernier moment.

Le PSG veut aller vite dans les négociations

Une aubaine pour le Paris Saint-Germain, qui pourrait tenter de profiter de la situation pour s’offrir le joueur argentin dans les mois à venir. Le média indique que dans ce dossier, le PSG souhaite aller très vite pour griller la concurrence des nombreux clubs européens intéressés. Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi sont néanmoins prévenus, il va falloir payer très cher pour convaincre le champion d’Angleterre en titre de lâcher Alexis Mac Allister, dont la valeur est estimée à 85 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Un pari qui en vaut peut-être la peine pour le PSG afin de compter un potentiel titulaire en puissance au milieu de terrain et ainsi sortir de la dépendance au trio actuel formé de Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz.

