L1 : Marseille lourdement sanctionné par la LFP pour OM-OL ?

OM04 févr. , 18:00
parCorentin Facy
Le 24 janvier, les supporters de l’OM ont vécu une très belle soirée au Vélodrome avec la victoire contre Lens (3-1) mais aussi avec le craquage de fumigènes et d’un feu d’artifice dans les tribunes.
Les supporters de l’Olympique de Marseille répondent toujours présents dans les tribunes de l’Orange Vélodrome et cela peu importe la forme de leur équipe. La preuve mardi soir face à Rennes en Coupe de France. Malgré un contexte tendu après l’élimination en Ligue des Champions et le match nul au Paris FC, les supporters phocéens étaient plus de 60.000 au Vélodrome pour pousser et encourager pendant le match après un bon coup de pression avec une réunion la veille et des banderoles pendant l’échauffement.
Une semaine plus tôt, lors de la réception du RC Lens, l’ambiance était aussi très belle à Marseille. Un peu trop même au goût de la LFP, qui n’a que très peu apprécié les nombreux fumigènes craqués en tribunes ainsi que le feu d’artifice tiré juste avant le coup d’envoi de la rencontre. Ce dossier est d’ailleurs sur la table des membres de la commission de discipline de la LFP ce mardi selon notre confrère Bruno Blanzat. L’OM et ses supporters risquent une lourde sanction qui pourrait bien concerner le match face à l’Olympique Lyonnais le 1er mars prochain.

L'OM et le Vélodrome sanctionnés contre l'OL ?

« La commission de discipline de la LFP statue ce soir sur fumigènes et feux d'artifice avant OM-Lens. Probablement 2 matches fermes pour le CU 84. OM-Strasbourg et OM-Lyon concernés. 1 ferme + 1 sursis si bonne défense/un peu de chance » a publié sur X le journaliste d’Ici Provence. L’Olympique de Marseille, déjà sanctionné pour des faits similaires cette saison, ne s’attend pas à un miracle. Une partie du Vélodrome a de fortes chances d’être fermée face à Strasbourg et possiblement contre l’Olympique Lyonnais.
Un vrai coup dur si cela se confirme alors que les coéquipiers de Mason Greenwood ont déjà joué dans un Vélodrome avec un virage fermé pour cause de suspension, justement face à Lens le 24 janvier dernier. La commission de discipline de la LFP tranchera en tout cas ce mercredi et rendra public son jugement dans son compte-rendu qui devrait tomber en début de soirée. Un verdict que Medhi Benatia et Pablo Longoria vont logiquement attendre avec impatience, sachant très bien que leur club sera de toute façon sanctionné.

