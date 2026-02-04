OM : Sanction à Paris, De Zerbi va choquer le groupe

Coupable d’erreurs grossières ces dernières semaines, Geronimo Rulli risque de le payer cher. Le gardien de l’Olympique de Marseille pourrait être relégué sur le banc lors du choc face au Paris Saint-Germain dimanche.

La patience de Roberto De Zerbi a ses limites et Geronimo Rulli pourrait vite s’en apercevoir. Souvent héroïque, le gardien de l’Olympique de Marseille vit une période beaucoup plus compliquée. L’Argentin s’est rendu coupable d’erreurs grossières ayant abouti à des buts encaissés ces dernières semaines.

Rulli les enchaîne

Une relance ratée lors du Trophée des Champions contre le Paris Saint-Germain, une faute de main à Bruges en Ligue des Champions, une sortie non maîtrisée à l’origine d’un penalty offert au Paris FC dans le temps additionnel… Ça commence à faire beaucoup pour l’entraîneur marseillais. Alors après le huitième de finale de Coupe de France remporté face à Rennes (3-0) mardi, match disputé par le gardien numéro 2 Jeffrey de Lange, Roberto De Zerbi a laissé la porte ouverte à un changement dans la hiérarchie des portiers.

« Tout le monde peut être titulaire, De Lange aussi, a prévenu l’Italien. Rulli vit un moment compliqué, mais il n’a jamais une mauvaise attitude, il est toujours dans l’esprit, il s’implique, il est professionnel. Il a pu commettre quelques erreurs mais, en un an et demi, il a surtout fait beaucoup de miracles. Cela ne veut pas dire que De Lange ne jouera pas. » Jusqu’à ce moment de la saison, le technicien avait toujours conforté son titulaire. Son discours a changé, ce qui confirme la tendance donnée par RMC.

Avant le Classique au Parc des Princes dimanche, Roberto De Zerbi est en pleine réflexion sur le choix du gardien titulaire. Titularisé à six reprises cette saison, c’est-à-dire en Coupe de France et après les trois trêves internationales pour faire souffler l’international argentin, Jeffrey de Lange a donné satisfaction. Mais seulement face à des adversaires largement à la portée de l’OM. Autant dire qu’une titularisation du Néerlandais contre le Paris Saint-Germain serait un choix fort. Cette décision secouerait un vestiaire déjà sous pression après l’éviction d’Amir Murillo, et où Geronimo Rulli est très apprécié.