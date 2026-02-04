OL : Endrick inquiète terriblement Madrid

Sous contrat avec l'OL jusqu'en fin de saison, Endrick se plaît énormément à Lyon. L'attaquant brésilien ne reviendra pas à tout prix au Real Madrid et l'a fait savoir à Florentino Perez.

Sur le papier, les choses sont claires. Endrick est prêté à l'Olympique Lyonnais et en fin de saison il repartira chez les Merengue pour continuer son contrat. Sauf que tout ne se passe pas comme cela avait été prévu. A la fois du côté de Lyon, mais également du côté du Real Madrid. Sous le maillot de l'OL, Endrick a rapidement démontré qu'il n'avait rien perdu de ses qualités, lui qui avait été mis au placard par Xabi Alonso.

La Ligue 1 est tombée sous le charme de l'avant-centre brésilien. Et la réciproque est vraie, Endrick ne masquant pas son bonheur de jouer avec Lyon, s'impliquant totalement dans son rôle comme s'il devait rester là sur le long terme. C'est pour cela que le média espagnol El Nacional affirme qu'Endrick se pose des questions sur son avenir, au point même d'avoir contacté Madrid.

Endrick veut en savoir plus sur l'avenir du Real Madrid

L'attaquant brésilien a formulé une demande très précise au club avant de prendre une décision concernant son avenir : il souhaite connaître l'identité du prochain entraîneur et, surtout, il veut savoir si Alvaro Arbeloa restera en poste. La raison est simple : Endrick ne souhaite pas retravailler avec Arbeloa (...) Après avoir retrouvé son meilleur niveau loin du Bernabeu, il refuse de faire un pas en arrière sans garanties claires de succès sportif », expliquent nos confrères espagnols. Pour le joueur brésilien, qui est lié jusqu'en 2030 avec le Real Madrid , le retour avec les Merengue ne se fera pas n'importe comment. C'est notamment la situation de l'entraîneur madrilène qui inquiète Endrick et c'est pour cela qu'il a contacté les dirigeants du Real Madrid.. «», expliquent nos confrères espagnols.

Cependant, dans ce dossier, le Real Madrid a toutefois l'avantage d'avoir un contrat et même si Endrick ne le veut pas, il rejoindra l'effectif de la Maison blanche en fin de saison. Du côté de l'Olympique Lyonnais, on est conscient que conserver l'avant-centre brésilien serait un miracle, ce dernier ayant un salaire trop élevé pour les caisses du club. Mais si Endrick met déjà la pression sur Madrid, c'est qu'il a probablement l'intention de changer la trajectoire d'une carrière qui semblait à l'arrêt depuis qu'il avait rejoint le club de Kylian Mbappé.