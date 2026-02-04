ICONSPORT_293373_0083

Youth League : Le PSG écrase Minsk

PSG04 févr. , 16:20
parCorentin Facy
1
16e de finale de la Youth League
PSG - Dinamo Minsk : 4-0
Buts : Cordier (18e), Mounguengue (28e, 64e) et Ayari (60e)
Le PSG est qualifié pour les 8es de finale de la Youth League
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_283252_0476
OM

L1 : Marseille lourdement sanctionné par la LFP pour OM-OL ?

ICONSPORT_286569_0304
OL

OL : Luis Enrique valide l'arrivée d'Endrick au PSG

concession du stade de france vinci bouygues passe le relais iconsport 244415 0030 385133
Coupe de France

CdF : OL, Lens... La FFF est dans une impasse

ICONSPORT_281658_0042
OM

OM : Sanction à Paris, De Zerbi va choquer le groupe

Fil Info

04 févr. , 18:00
L1 : Marseille lourdement sanctionné par la LFP pour OM-OL ?
04 févr. , 17:40
OL : Luis Enrique valide l'arrivée d'Endrick au PSG
04 févr. , 17:20
CdF : OL, Lens... La FFF est dans une impasse
04 févr. , 17:00
OM : Sanction à Paris, De Zerbi va choquer le groupe
04 févr. , 16:40
PSG : Vitinha au Real, un accord à 100 ME existe
04 févr. , 16:20
Le PSG remet un ancien logo au goût du jour
04 févr. , 16:00
OL : Accord total, pas de mauvaise surprise pour Himbert
04 févr. , 15:40
L’OM se déchire autour du cas Igor Paixao

Derniers commentaires

OL : Luis Enrique valide l'arrivée d'Endrick au PSG

LOL

CdF : Rennes écrasé, l'OM peut souffler

Il parle surtout de la dynamique et de la tenue du match, Rennes est 6e actuellement grâce à ses 2 superbes moins de novembre et décembre avant ça il venait de prendre 6 buts contre le 8e et 9e de ligue 1, ça fait pas trop 6e de ligue 1

CdF : Rennes écrasé, l'OM peut souffler

J'ai l'impression d'avoir déjà lu ça en août, pr le résultat qu'on connaît alors qu'en plus l'équipe était pas aussi bonne que maintenant et venait de perdre son 9 titulaire Mais bon sur un match sait on jamais, au moins si tt va bien ça vs permettra de ns recoller

Pas de VAR en Coupe, l’OM est sauvé

Vu la grosseur de la cheville de Kamara meme sans var l arbitre aurait du mettre un carton rouge . Une honte ses arbitres sans la var pas de coronnes

CdF : OL, Lens... La FFF est dans une impasse

Et la finale au stade de France si PSG ou Paris fc sont en finale ça vous gène ? leurs stades sont a moins de 20 kms RIDICULE

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

Loading