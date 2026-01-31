Rester à l’OL, Endrick a menti

Interrogé sur son avenir, Endrick n’a pas fermé la porte à une éventuelle prolongation de son prêt à l’Olympique Lyonnais. Mais ce n’est peut-être la réelle opinion du Brésilien qui aurait plutôt prévu de réintégrer l’effectif du Real Madrid la saison prochaine.

Les débuts tonitruants d’Endrick ont forcément marqué les esprits. Y compris ceux de l’Olympique Lyonnais . Suite au prêt négocié avec le Real Madrid cet hiver, le club rhodanien ne peut que se réjouir du rendement de son nouvel attaquant. L’entraîneur Paulo Fonseca pouvait difficilement espérer un meilleur renfort pour la deuxième partie de saison, et peut-être plus si affinités.

Le coach portugais serait effectivement ravi de conserver le jeune talent au-delà de l’exercice en cours. D’autant que l’hypothèse d’une prolongation du prêt n’a pas l’air de déranger le Brésilien. « Dieu seul sait ce qu'il va se passer, s'il va me dire de rester ici ou pas, a répondu Endrick au journal L’Equipe à ce sujet. Personne ne sait déjà ce qu'il va advenir demain. » C’est du moins le discours donné en public. Rien à voir avec son plan déjà acté selon le journaliste Fabrizio Romano.