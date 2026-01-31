ICONSPORT_283307_0172
Endrick

Rester à l’OL, Endrick a menti

OL31 janv. , 19:40
parEric Bethsy
1
Interrogé sur son avenir, Endrick n’a pas fermé la porte à une éventuelle prolongation de son prêt à l’Olympique Lyonnais. Mais ce n’est peut-être la réelle opinion du Brésilien qui aurait plutôt prévu de réintégrer l’effectif du Real Madrid la saison prochaine.
Les débuts tonitruants d’Endrick ont forcément marqué les esprits. Y compris ceux de l’Olympique Lyonnais. Suite au prêt négocié avec le Real Madrid cet hiver, le club rhodanien ne peut que se réjouir du rendement de son nouvel attaquant. L’entraîneur Paulo Fonseca pouvait difficilement espérer un meilleur renfort pour la deuxième partie de saison, et peut-être plus si affinités.
Le coach portugais serait effectivement ravi de conserver le jeune talent au-delà de l’exercice en cours. D’autant que l’hypothèse d’une prolongation du prêt n’a pas l’air de déranger le Brésilien. « Dieu seul sait ce qu'il va se passer, s'il va me dire de rester ici ou pas, a répondu Endrick au journal L’Equipe à ce sujet. Personne ne sait déjà ce qu'il va advenir demain. » C’est du moins le discours donné en public. Rien à voir avec son plan déjà acté selon le journaliste Fabrizio Romano.

L'OL veut garder Endrick, le Real téléphone à FonsecaL'OL veut garder Endrick, le Real téléphone à Fonseca
Sur sa chaîne YouTube, le spécialiste mercato a effectivement révélé qu’Endrick ne prévoyait pas de s’éterniser chez les Gones. « Endrick est totalement focalisé sur l'Olympique Lyonnais, il est totalement concentré sur le présent, sur le fait de marquer des buts, essayer de jouer la Coupe du monde et ensuite revenir au Real Madrid cet été, a prévenu le journaliste italien. Le Real Madrid veut faire confiance à Endrick à l'avenir. » En toute logique, la Maison Blanche s’aperçoit que son attaquant mérite d’évoluer avec la bande à Kylian Mbappé. Et de son côté, le néo-Lyonnais ne fera pas de sentiments s’il a enfin l’opportunité de jouer régulièrement avec les Merengue.
1
