CdF : OL, Lens... La FFF est dans une impasse

Coupe de France04 févr. , 17:20
parQuentin Mallet
Partenaire historique des finales de la Coupe de France, le Stade de France ne pourra pas accueillir celle de cette saison à cause de travaux d'infrastructures. Trois autres options sont possibles, mais différents paramètres bloquent encore la décision finale.
C'est un sacré casse-tête qui dérange la Fédération française de football. Depuis 1998 et son ouverture officielle, 27 des 28 finales de Coupe de France ont eu lieu au Stade de France. En 2024, la finale avait été délocalisée à Lille car l'enceinte de 80 000 places était réservée pour la préparation des Jeux Olympiques de Paris. Deux ans plus tard, la FFF est face à un nouveau blocage du Stade de France. Des travaux d'infrastructures dans le cadre du Grand Palais vont fortement impacter les transports le 23 mai, jour de la finale. Le RER B, qui permet un accès direct au stade, sera totalement fermé, par exemple. Trois options s'offrent donc à Philippe Diallo.

La finale de la CDF, un vrai casse-tête

La première est tout simplement d'avancer la date de la finale au vendredi 22 mai. Cette option pose toutefois un problème, car la mise en valeur de la rencontre ne serait pas optimale. En outre, en cas de parcours parfait en Ligue Europa et en Coupe de France, l'OL se retrouverait avec seulement deux jours d'intervalle entre les deux finales, ce qui pose d'évidents problèmes liés à la protection de l'état physique des joueurs. Une autre option est de délocaliser le match ailleurs qu'au Stade de France. Deux villes ont déjà déposé leur candidature : Lille et Lyon. Sauf que là encore, ça bouche.
En effet, si l'OL se qualifie pour la finale, cette dernière ne pourra se jouer au Groupama Stadium pour des questions de neutralité. Et l'option Pierre-Mauroy pose aussi un problème dans le cas où le RC Lens la disputerait pour des raisons de rivalité entre les supporters des deux clubs. Si une finale OL-Lens est toujours possible, la FFF devra dans ce cas choisir la troisième option : celle de trouver un autre stade qui n'est ni à Lille, ni à Lyon. De quoi augmenter encore un peu la difficulté du casse-tête…
