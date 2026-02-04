OM : Avant le PSG, Longoria met De Zerbi au défi

Dans un long message sur Instagram, Pablo Longoria a assumé ses responsabilités. Le président de l'Olympique de Marseille a également mis le doigt sur le vrai problème de son équipe.

Au lendemain du large succès face à Rennes (3-0) en Coupe de France, Pablo Longoria a pris la parole. Le président de l’Olympique de Marseille a écrit un long message sur Instagram pour évoquer les difficultés de son équipe. Encore marqué par l’élimination en Ligue des Champions, l’Espagnol a assumé ses responsabilités, tout en restant optimiste pour la suite de la saison.

« Ces dernières semaines ont été lourdes. Vraiment lourdes, a insisté le dirigeant. Pas seulement à cause des résultats, mais à cause de ce qu’ils ont provoqué en nous tous : frustration, colère, parfois même un sentiment de vide. A Marseille, quand on touche quelque chose du doigt et qu’on le laisse s’échapper, ça fait mal. Ici plus qu’ailleurs. Décevoir un peuple, ce n’est jamais facile à digérer. Je ne veux jamais fuir cette réalité. Je l’assume. »

« A Bruges, on a failli. Et dans un moment comme celui-là, il est normal que personne ne puisse s’identifier à ce match. La responsabilité est la nôtre. Entièrement, a-t-il reconnu. Et la seule réponse possible est de l'assumer, sans détour. Tout l’inverse du match nul de ce week-end qui n’a fait qu’accentuer la frustration. Hier contre Rennes, on a gagné. Ça ne répare rien. Mais c’était indispensable. Parce que cela rappelle une chose essentielle : quand on est ensemble, quand on accepte de se battre dans un tel contexte, on sait répondre. Et cette équipe en est capable. »

Le défi, c'est la régularité - Pablo Longoria

« (...) Le problème de l’OM n’est pas le talent. Il est là. Le défi, c’est la régularité, a pointé Pablo Longoria. Ici, chaque match compte plus, chaque minute pèse plus. Les vraies équipes sont celles qui tiennent dans la durée. Je crois à la construction, à la résilience. Mais l’OM n’existe pas sans ambition, sans fierté, sans identité. Ces dimensions doivent avancer ensemble. Aujourd’hui, ce qui compte le plus, c’est l’unité. Une unité réelle, dans les faits, dans l’engagement et dans l’exigence quotidienne. Que chacun, moi le premier, puisse se regarder et se dire : j’ai tout donné. Parce que ce club est unique. Et parce que les attentes sont immenses… et légitimes. On avance. Ensemble. » Une solidarité nécessaire avant le Classique au Parc des Princes dimanche.