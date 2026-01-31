Accord trouvé, l’OL reproduit le deal Endrick

ICONSPORT_272612_0274
Absent des plans de l’entraîneur Paulo Fonseca, Enzo Molebe va quitter l’Olympique Lyonnais cet hiver. Le jeune attaquant se dirige vers Montpellier dans le cadre d’un prêt comparable à celui du Brésilien Endrick.
Un temps décrit comme le grand espoir de l’Olympique Lyonnais, Enzo Molebe (18 ans) vit une période compliquée. L’attaquant polyvalent n’a pas les faveurs de Paulo Fonseca qui ne l’a aligné qu’à trois reprises cette saison, dont la dernière contre le Betis (défaite 2-0) le 6 novembre dernier. L’entraîneur des Gones, qui a préféré lancer Rémi Himbert face au PAOK Salonique (4-2) jeudi, ne l’estime pas suffisamment prêt et annonçait déjà son départ et celui d’Alejandro Gomes la semaine dernière.

« Nous voulons faire jouer Alejandro et Enzo, mais ils n’ont pas beaucoup de possibilités avec nous en ce moment, confiait le Portugais devant les médias. Le groupe doit travailler pour les faire jouer et les faire progresser, mais ce n’est pas possible actuellement. Ce sont des joueurs qui vont partir. » Confirmation quelques jours plus tard puisque Enzo Molebe se dirige vers un prêt sans option d’achat à Montpellier. Dans cette opération, l’insider Mohamed Toubache-Ter précisait que l’Olympique Lyonnais acceptait de prendre en charge l’intégralité du salaire du joueur (23 000 euros par mois).
Autrement dit, le prêt ne coûtera pas un centime au pensionnaire de Ligue 2. Mais pour valider ce deal avantageux, le MHSC a dû accepter une condition particulière. D’après le journaliste de Peuple Vert Romain, le leader du classement de la Ligue Europa a imposé un temps de jeu minimum pour son attaquant. Et si le nombre de matchs fixé n’est pas atteint, une pénalité sera infligée à Montpellier. Un deal qui rappelle les termes inclus par le Real Madrid dans le prêt du Brésilien Endrick à l’Olympique Lyonnais. A croire que les dirigeants rhodaniens s’en sont inspirés.
