OL : L'idée de Fonseca n'est pas si folle

Plusieurs joueurs de l'OL, et même le staff, ont parlé de fatigue physique après le match face à Brest. Une décision radicale pour ce jeudi serait plutôt comprise par les supporters lyonnais.

Les supporters de l’OL des grandes années y sont habitués, mais être présent sur les deux tableaux n’est pas chose aisée pour le club lyonnais actuellement. Les difficultés financières ont provoqué de nombreux départs l’été dernier, et l’effectif de Paulo Fonseca est moins étoffé, à la fois en terme de qualité comme de quantité. Résultat, les troupes tirent clairement la langue et l'entraineur adjoint Jorge Maciel l’a clairement fait comprendre après les deux derniers matchs nuls contre le Paris FC et Brest.

Les Lyonnais pas choqués en cas de turn-over

Très bien parti en Europa League avec un parcours parfait jusqu’à présent, l’OL s’offre un joker et pourrait bien être tenté de l’utiliser. Selon les informations du Progrès, le staff lyonnais réfléchit à faire largement tourner pour le match de jeudi soir au Bétis (Mata, Greif, Tagliafico et Tolisso au repos au minimum), quitte à prendre le risque d’avoir un résultat défavorable. Sur le plan comptable, une défaite ne serait pas dramatique même s’il ne faudra pas trop jouer sur cet aspect là pendant le reste de la compétition, sous peine de se retrouver à une place moins confortable au classement. Et même de se rajouter des matchs si l’OL termine au-delà de la 8e place et de se rajouter des matchs de barrage.

En attendant, faire tourner l’effectif est une option étudiée par le staff lyonnais, et même préconisée pour le moment. Afin de faire souffler les cadres, et donner du temps de jeu à des joueurs moins utilisés par Merah, ou bien des jeunes comme Molebe. Une solution qui ne semble pas déranger de trop les suiveurs lyonnais, d’après le sondage réalisé par Foot01. Après plus de 1000 votes, l’idée de faire tourner contre le Bétis Séville est plébiscitée à hauteur de 57 %, si cela permet à tout le monde de souffler un bon coup et bien préparer le match face au PSG de dimanche prochain.

Un choix qui ne fait pas l’unanimité, mais qui reste en tout cas envisageable pour les fans de l’OL. L’idéal serait bien sûr de faire tourner l’effectif et de parvenir quand même à faire un résultat en Andalousie bien évidemment.