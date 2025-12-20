Monaco tente le gros coup Jadon Sancho

Après les paris tentés au mercato estival, l’AS Monaco veut récidiver cet hiver. Le club de la Principauté envisage d’accueillir Jadon Sancho. Une opération risquée dans la mesure où le milieu offensif de Manchester United, actuellement en prêt à Aston Villa, ne parvient pas à relancer sa carrière à l’arrêt depuis des années.

L’AS Monaco n’a visiblement pas retenu la leçon. Cet été, le pensionnaire du Stade Louis-II a tenté des paris audacieux. L’idée était de relancer de grands joueurs en difficulté. Mais après quelques mois de compétition, force est de constater que les Eric Dier, Ansu Fati et Paul Pogba ne représentent pas les renforts attendus pour des raisons diverses. On pouvait imaginer que les dirigeants monégasques s’orienteraient vers des valeurs plus sûres durant le mercato hivernal. Sauf que l’information dévoilée par TEAMtalk laisse penser que l’AS Monaco n’a pas changé de stratégie.

Cette fois, le club de la Principauté s’intéresse étrangement à Jadon Sancho (25 ans). Le milieu offensif appartenant à Manchester United passe actuellement la saison du côté d’Aston Villa. Mais les Villans seraient disposés à interrompre son passage. Les Red Devils, opposés au retour de l’Anglais, ne voient pas d’inconvénient à l’envoyer au sein d’une autre formation jusqu'à la fin de son contrat en juin. A noter que les Italiens de Côme et son ancien club du Borussia Dortmund aimeraient également l’accueillir cet hiver. Une cote inattendue pour un joueur en grande difficulté.

Sancho n'y arrive plus

Depuis son gros transfert à Manchester United (85 millions d’euros) en 2021, Jadon Sancho a clairement perdu le fil de sa carrière. L’international anglais peine à retrouver son niveau. Lui qui avait déjà connu un échec en prêt à Chelsea la saison dernière. Manifestement, son rendement n’est pas meilleur sous les ordres d’Unai Emery qui ne l’a jamais titularisé en Premier League. Autant dire que les Monégasques se lancent sur une piste dangereuse.