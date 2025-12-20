Jadon Sancho

Monaco tente le gros coup Jadon Sancho

Monaco20 déc. , 18:30
parEric Bethsy
1
Après les paris tentés au mercato estival, l’AS Monaco veut récidiver cet hiver. Le club de la Principauté envisage d’accueillir Jadon Sancho. Une opération risquée dans la mesure où le milieu offensif de Manchester United, actuellement en prêt à Aston Villa, ne parvient pas à relancer sa carrière à l’arrêt depuis des années.
L’AS Monaco n’a visiblement pas retenu la leçon. Cet été, le pensionnaire du Stade Louis-II a tenté des paris audacieux. L’idée était de relancer de grands joueurs en difficulté. Mais après quelques mois de compétition, force est de constater que les Eric Dier, Ansu Fati et Paul Pogba ne représentent pas les renforts attendus pour des raisons diverses. On pouvait imaginer que les dirigeants monégasques s’orienteraient vers des valeurs plus sûres durant le mercato hivernal. Sauf que l’information dévoilée par TEAMtalk laisse penser que l’AS Monaco n’a pas changé de stratégie.
Cette fois, le club de la Principauté s’intéresse étrangement à Jadon Sancho (25 ans). Le milieu offensif appartenant à Manchester United passe actuellement la saison du côté d’Aston Villa. Mais les Villans seraient disposés à interrompre son passage. Les Red Devils, opposés au retour de l’Anglais, ne voient pas d’inconvénient à l’envoyer au sein d’une autre formation jusqu'à la fin de son contrat en juin. A noter que les Italiens de Côme et son ancien club du Borussia Dortmund aimeraient également l’accueillir cet hiver. Une cote inattendue pour un joueur en grande difficulté.

Sancho n'y arrive plus

Depuis son gros transfert à Manchester United (85 millions d’euros) en 2021, Jadon Sancho a clairement perdu le fil de sa carrière. L’international anglais peine à retrouver son niveau. Lui qui avait déjà connu un échec en prêt à Chelsea la saison dernière. Manifestement, son rendement n’est pas meilleur sous les ordres d’Unai Emery qui ne l’a jamais titularisé en Premier League. Autant dire que les Monégasques se lancent sur une piste dangereuse.
J. Sancho

J. Sancho

EnglandAngleterre Âge 25 Attaquant

Europa League

Matchs5
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Premier League

Matchs7
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Carabao Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Articles Recommandés
Eric Roy
Coupe de France

Les arbitres contre la Ligue 1, scandale en Coupe de France

Erling Haaland
Premier League

PL : Haaland et Man City enchaînent contre West Ham

ICONSPORT_279019_0002
OM

L’OM vire deux joueurs et empoche 30 millions d’euros

Fil Info

20 déc. , 18:00
Les arbitres contre la Ligue 1, scandale en Coupe de France
20 déc. , 17:53
PL : Haaland et Man City enchaînent contre West Ham
20 déc. , 17:40
L’OM vire deux joueurs et empoche 30 millions d’euros
20 déc. , 17:32
CdF : Lille dans la douleur, Lorient sans pitié
20 déc. , 17:25
CdF : Programme TV et résultats des 32es de finale
20 déc. , 17:20
Beraldo est un phénomène, le PSG le verrouille
20 déc. , 17:00
OL : Un international vénézulien à 9ME visé par Lyon
20 déc. , 16:40
Lens boucle un départ à 3 millions d'euros

Derniers commentaires

La CAN supprimée, révolution en Afrique

Bravo!! Il était temps!

Monaco tente le gros coup Jadon Sancho

Il était pourtant prometteur. Comme quoi ce n'est pas simple à gérer un changement de championnat et une pression plus importante quand on est attendu...

L’OM vire deux joueurs et empoche 30 millions d’euros

Je ne regretterais pas le départ de Gomes. Pour CJ, je me dis qu'on pourrait lui laisser plus de temps. Il vient de championship, il a un nouveau jeu, un nouveau championnat et une pression décuplée à digérer. Il faut lui donner le temps, à mon avis.

Les fans de l'OM boycottent le Trophée des champions

En même temps, ce "trophée" est bidon.

OM : Labrune veut toujours la peau de Longoria

Un parisien pour nous refaire le coup de l'OMFP🤡?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading