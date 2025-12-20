L'OL sans Tagliafico contre Saint-Cyr Collonges

L’OL a communiqué ce samedi son groupe de joueurs retenus pour le 32e de finale de la Coupe de France face à Saint-Cyr Collonges dimanche soir au Groupama Stadium.

Comme attendu, Orel Mangala et Tanner Tessmann font leur retour dans le groupe communiqué par Paulo Fonseca. Deux retours précieux alors que l’OL doit à présent faire sans Clinton Mata ni Moussa Niakhaté, partis à la CAN. On note par ailleurs le forfait de Nicolas Tagliafico, touché au dos et pour qui les vacances ont déjà débuté.